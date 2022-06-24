"Це не від Бога, це не по-християнськи": блогерка Анна Алхім відзначилася висловлюванням про українську мову

Блогерша вважає, що переходити українською мовою необов’язково.

Популярна українська блогерка Анна Алхім, яка раніше знялася в українській комедії "Кохання та блогери", шокувала мережу новою заявою. Інстадіва вважає, що українці не зобов’язані розмовляти державною мовою і ніхто не має права змушувати їх робити це, адже Україна — вільна країна.

Свою позицію щодо української мови Анна розповіла в інтерв’ю Раміні Есхайкзай у рамках програми "Ходять чутки". Блогерка зазначила, що намагалася відмовитися від російської мови та розмовляти українською, тим більше, що після початку війни вона переїхала до Ужгорода. Однак оскільки їй зустрічалися виключно російськомовні люди, вона відмовилася від цієї ідеї.

Алхім зазначила, що також не може перейти українською через те, що дуже швидко розмовляє, чого не може робити говорячи рідною мовою. Однак і на цьому причини не скінчилися. Блогерка вважає, що перехід на українську — це не показник патріотизму. Крім цього, дівчина заявила, що змушувати людей говорити українською — це не по-християнськи.

"Це не від Бога, це не по-християнський — змушувати людей говорити українською мовою. Не те щоб я проти. Я за! Я готова говорити, але насильно — навіщо? Це маячня", — додала Алхім.

У коментарях під відео підписники Раміни Есхайкзай наголосили, що розчаровані, що в Україні є такі люди, як Алхім. Багато хто вважає, що вона недалека, і співчувають Раміні, що їй довелося записувати інтерв'ю з цією блогеркою.

Зазначимо, що раніше Анна Алхім тривалий час підтримувала політику кривавого диктатора володимира путіна. Однак після перших обстрілів Дніпра, де й жила блогерка, вона різко змінила свою думку і почала виступати проти війни.

Раніше "Телеграф" писав, що ще одна українська блогерка Софія Стужук заявила, що не вважає росію причетною до геноциду українців. Щобільше, блогерка довго дотримувалась мовчазної позиції з приводу війни в Україні. Лише на 26-й день війни на своїй новій сторінці в Інстаграм Стужук опублікувала пост, у якому заявила, що вона нічого не може змінити, а війну розв’язали "десь там".