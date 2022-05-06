Софія Стужук висловилася про війну, знову "забувши" про росію, і розгнівала мережу

Українська блогерка "не підтримує війни", але головного винуватця нинішньої ситуації в Україні не називає

Скандальна блогерка Софія Стужук, яка до вторгнення російської армії в Україну називала себе "руской", знову нагадала про себе, висловившись про війну.

У себе в Інстаграмі Стужук написала, що не підтримує війни, молиться, щоб це закінчилося, проте вона "не буде впиватись усіма жахами війни, які і так всюди і пригнічують і зводять з розуму".

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"Якщо Вам потрібні жахливі відео, фото, новини, подробиці ... — цього вистачає і в інших блогерів і в різних ресурсах новин. У мене цього не буде. Я вибираю лінію допомоги і готова використовувати свій ресурс для того, щоб допомагати людям ... Але при цьому, буду жити далі. Мені треба будувати наново своє життя в іншій країні. І залишатися в адекватному стані", — заявила Стужук.

Стужук закрила коментарі до цього посту в Інстаграмі

У коментарях блогерці вказали на те, що вона продовжує замовчувати про головну винуватицю війни в Україні росію. Таким чином, за словами підписників, Софія Стужук просто не хоче втрачати російську аудиторію, яка може образитись на правду.

Нагадаємо, що Стужук залишила Україну у перший день війни. Зараз блогерка разом з дітьми живе в Ризі, і перебуває у стосунках із чоловіком, особистість якого поки що не хоче розкривати.

Софія Стужук довго дотримувалась мовчазної позиції щодо війни в Україні. Лише на 26-й день війни на своїй новій сторінці в Інстаграм блогерка опублікувала пост, в якому заявила, що вона нічого не може змінити, а війну розв’язали "десь там".

Раніше повідомлялося, що українська співачка Ірина Білик розповіла, як під час війни в Україні її зрадив Філіп Кіркоров.