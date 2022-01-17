"Хто за цю х**ню відповідати буде?": народний артист України розніс новий фільм із Сумською та Остапчуком у пух і прах (відео)

Олексій Горбунов прокоментував нову українську комедію "Кохання та блогери".

У четвер, 20 січня у прокат виходить нова українська комедія "Кохання та блогери", режисером якої став Дмитро Голумбевський, а продюсерами — відомий телеведучий Володимир Остапчук та засновник "Why not enot?" Євген Таллер. Для зйомок у фільмі були запрошені провідні українські блогери: Богдан Шелудяк, Ксюша Манекен, Ганна Алхім, Настя Єлісєєва, Анна Трінчер, Вікторія Маремуха, а також актори Назар Задніпровський та Ольга Сумська.

На своїй сторінці в Інстаграм народний артист України Олексій Горбунов із неприкритим невдоволенням висловився про майбутню прем’єру. Чоловік опублікував невелике відеозвернення до творців комедії, в якому в пух і прах розніс і акторську гру та ідею картини.

Варто зазначити, що 60-річний актор не обмежував себе у висловлюваннях, використовуючи у своїй промові велику кількість нецензурної лексики. Також Олексій Сергійович запропонував блогерам-учасникам спочатку подивитися фільми "Свінгери" та "Свінгери 2", натякаючи на погану якість фільму та акторську гру.

"Хто за цю х**йню всю відповідати буде? Коли відповідальність включиться, бл*дь?!" — обурено заявив артист.

Крім цього, Горбунов звернувся до продюсера фільму Євгена Таллера з пропозицією послухати від нього (Горбунова) "лекцію" — "що таке артисти" і що вони повинні робити в кадрі.

Увага! На відео є ненормативна лексика 18+!!!

Раніше "Телеграф" повідомляв, що всього за два тижні прокату третина пригод Людини-Павука під назвою "Немає шляху додому" зібрала понад мільярд доларів каси по всьому світу і безліч різноманітних відгуків.