Вийшов офіційний трейлер нової "Людини-павука": де і коли відбудеться прем’єра фільму

У новому трейлері з’явилися несподівані герої

Компанія Sony представила новий трейлер фільму "Людина-павук: Додому шляху нема". Головну роль картині зіграв Том Холланд. Фанати звернули увагу на те, що у фільмі з’являться лиходії з попередніх частин "Людини-павука". При цьому актори, які раніше грали головного героя Пітера Паркера – Тобі Магуайр та Ендрю Гарфілд – у новому трейлері не фігурували. Водночас, фанати сподіваються побачити у новому фільмі одразу трьох Людей-павук, які фігурували у різних кіновселених.

Новий фільм розповість про те, що відбувається із Пітером Паркером після того, як його ім’я розкрили. Тепер він не може поєднувати життя звичайної людини та супергероя. Він йде за допомогою до Доктора Стенджа, але все ж таки йде не так гладко, як хотілося б Пітеру Паркеру і в його життя вриваються лиходії з фільмів, в яких роль Людини-павука виконували інші актори.

Прем’єра фільму "Людина-павук: Додому шляху нема" в українських кінотеатрах запланована на 16 грудня.

Нагадаємо, нещодавно PlayStation анонсувала вихід другої частини гри Marvel’s Spider-Man, де головним героєм, разом із Людиною-павуком, стане Віднем.