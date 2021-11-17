Рус

Вийшов офіційний трейлер нової "Людини-павука": де і коли відбудеться прем’єра фільму

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
Читать на русском
Автор
16
"Людина-павук: Додому шляху нема" вийде на екрани у грудні Новина оновлена 17 листопада 2021, 14:20
"Людина-павук: Додому шляху нема" вийде на екрани у грудні

У новому трейлері з’явилися несподівані герої

Компанія Sony представила новий трейлер фільму "Людина-павук: Додому шляху нема". Головну роль картині зіграв Том Холланд. Фанати звернули увагу на те, що у фільмі з’являться лиходії з попередніх частин "Людини-павука". При цьому актори, які раніше грали головного героя Пітера Паркера – Тобі Магуайр та Ендрю Гарфілд – у новому трейлері не фігурували. Водночас, фанати сподіваються побачити у новому фільмі одразу трьох Людей-павук, які фігурували у різних кіновселених.

Новий фільм розповість про те, що відбувається із Пітером Паркером після того, як його ім’я розкрили. Тепер він не може поєднувати життя звичайної людини та супергероя. Він йде за допомогою до Доктора Стенджа, але все ж таки йде не так гладко, як хотілося б Пітеру Паркеру і в його життя вриваються лиходії з фільмів, в яких роль Людини-павука виконували інші актори.

Прем’єра фільму "Людина-павук: Додому шляху нема" в українських кінотеатрах запланована на 16 грудня.

Нагадаємо, нещодавно PlayStation анонсувала вихід другої частини гри Marvel’s Spider-Man, де головним героєм, разом із Людиною-павуком, стане Віднем.

Теги:
#Кіно #Фільм #Людина павук #Трейлер
Українці можуть дізнатися про пункти вакцинації в режимі онлайн
Суспільство
Де в Україні вакцинують від коронавірусу: з’явилася карта з наявністю щеплень у реальному часі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українці можуть дізнатися про пункти вакцинації в режимі онлайн
Де в Україні вакцинують від коронавірусу: з’явилася карта з наявністю щеплень у реальному часі
Дата публікації
Категорія
На місці вбивства працювали співробітники різних відомств
На Луганщині патрульний убив 24-річного колегу: фото, відео, усі деталі
Дата публікації
Категорія
На навчання вийдуть учні всіх класів
Дистанційка закінчилася: у Києві та Львові школярів повертають за парти
Дата публікації
Категорія
Після затримання чоловіка оглянули медики.
З сокирою на поліцію: на Київщині затримали неадеквата, який погрожував підірвати будинок (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Ігри плей-оф пройдуть у березні наступного року
Шанси збірної України пробитися на ЧС-2022 з футболу: найгірший і найкращий розклади напередодні плей-оф