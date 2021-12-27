Нова "Людина-павук" б’є рекорди прокату: відгуки, що в ньому особливого

Фільм отримав понад мільярд доларів лише за два тижні після початку прокату

У грудні на великих екранах з’явилася довгоочікувана для багатьох любителів супергеройки третя частина пригод Людини-Павука під назвою "Немає шляху додому". Усього за два тижні прокату вона зібрала безліч діаметральних вражень, а також понад мільярд доларів каси по всьому світу.

Новину повідомили BBC, передає "Телеграф".

Досягнення

На останніх вихідних кількість грошей, витрачених фанатами на походи до кінотеатрів, перевищила суму 1,05 млрд доларів. Це вже уполовину більше, ніж ще один із фільмів студії MARVEL "Шан-Чі: Легенда десяти кілець", який фанати оцінили у понад 427 млн доларів.

Цікаво, що "ЛП-3: Нема шляху додому" став першим фільмом у 2021 році, якому вдалося подолати своєрідний бар’єр у мільярд. До цього вже в ковідну епоху це вдалося лише черговій частині "Зоряних воєн", яка вийшла 2019-го.

Цікаво, що третина пригод Людини-Павука ще не виходила на екрани в Китаї. Зрозуміло, коли стрічка виявиться доступною для перегляду в державі, котра тримає найбільший кіноринок у світі, касові збори різко злетять нагору.

Чи варто дивитися?

Синопсис фільму каже, що на нас чекає пряме продовження перших двох частин історії ЛП — "Повернення додому" та "Вдалині від дому". Насамперед Пітер Паркер намагатиметься змиритися з фактом, що його особистість завдяки лиходію Містеріо стала відома всьому світу. Коли цей тягар стане надто важким, він звернеться за допомогою до Доктора Стренджа, щоб той відмотав час назад. Що вийде з такої витівки, нам і покажуть у завершальній частині трилогії про Людину-Павука.

Слід зазначити, що головні ролі тут зіграли Том Холланд (Пітер Паркер), Зендея (ЕмДжей/Мері Джейн) та Бенедикт Камбербетч (Доктор Стрендж).

Трейлер "Людини-павука-3"

Глядачі та кінокритики, що подивилися картину, вже розділилися на два табори: деякі вважають її найкращим фільмом року та останніх кількох років від компанії MARVEL, а інші називають міцним середняком, який легко передбачити.

Якщо ви любитель цього кіносвіту та супергеройки загалом, то оцінити фільм явно варто. Щоб згодом було легше будувати своє враження.

Що кажуть критики?

Представник The Times Кевін Махер оцінив "Немає шляху додому" на чотири з п’яти, зазначивши, що стрічку "настільки ж приємно дивитися, як і небезпечно обговорювати". Також критик відзначив високу емоційність цього фільму.

Оглядач The Guardian тим часом поставив фільму про Павучка лише трійку, але відзначив чудових лиходіїв, які тримали глядача у напрузі.

Є, звичайно, і багато невдоволених переглядом. При цьому загальне враження від перегляду більшості залишається позитивним. Про це свідчать загальні оцінки сайтів.

Наприклад, на IMDb рейтинг "ЛП-3" отримав 8,9 балів з можливих десяти, на Rotten Tomatoes — 93% свіжості зі 100%. Трохи стриманішими були користувачі Metacritic, які поставили фільму 71 бал.

Рейтинг "Метакритики"

Рейтинг "Томатів"

Багато хто побував на сеансі стверджує, що історія дуже багата на екшн-сцени. Цей настрій, мабуть, дуже заразний, раз на прем’єрі "Людини-Павука" на Одещині дві панянки під час сеансу влаштували серйозну бійку. Розняти жінок, що зчепилися, змогло лише троє чоловіків.