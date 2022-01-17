"Кто за эту х**ню отвечать будет?": народный артист Украины разнес новый фильм с Сумской и Остапчуком в пух и прах (видео)

Алексей Горбунов прокомментировал новую украинскую комедию "Любовь и блогеры".

В четверг, 20 января в прокат выходит новая украинская комедия "Любовь и блогеры", режиссером которой стал Дмитрий Голумбевский, а продюсерами — известный телеведущий Владимир Остапчук и основатель "Why not enot?" Евгений Таллер. Для съемок в фильме были приглашены ведущие украинские блогеры: Богдан Шелудяк, Ксюша Манекен, Анна Алхим, Настя Елисеева, Анна Тринчер, Викторию Маремуха, а также актеры Назар Заднипровский и Ольга Сумская.

На своей странице в Инстаграм народный артист Украины Алексей Горбунов с неприкрытым недовольством высказался о предстоящей премьере. Мужчина опубликовал небольшое видеообращение к создателям комедии, в котором в пух и прах разнес и актерскую игру и идею картины.

Стоит отметить, что 60-летний актер не ограничивал себя в высказываниях, используя в своей речи большое количество нецензурной лексики. Также Алексей Сергеевич предложил участвующим блогерам сначала посмотреть фильмы "Свингеры" и "Свингеры 2", намекая на плохое качество фильма и актерскую игру.

"Кто за эту х**ню всю отвечать будет? Когда ответственность включится, бл*дь?!" — возмущенно заявил артист.

Помимо этого, Горбунов обратился к продюсеру фильма, Евгению Таллеру, с предложением послушать от него (Горбунова) "лекцию" — "что такое артисты" и что они должны делать в кадре.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика 18+!!!

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