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Новый "Человек-паук" бьет рекорды проката: отзывы, что в нем особенного

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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История Питера Паркера собрала у экранов множество зрителей Новость обновлена 27 декабря 2021, 10:42
История Питера Паркера собрала у экранов множество зрителей

Фильм собрал более миллиарда долларов всего за две недели после начала проката

В декабре на больших экранах появилась долгожданная для многих любителей супергеройки третья часть приключений Человека-Паука под названием "Нет пути домой". Всего за две недели проката она собрала множество диаметральных впечатлений, а также более миллиарда долларов кассы по всему миру.

Новость сообщили ВВС, передает "Телеграф".

Достижения

На последних выходных количество денег, потраченных фанатами на походы в кинотеатры, превысило сумму в 1,05 млрд долларов. Это уже вполовину больше, чем еще один из фильмов студии MARVEL "Шан-Чи: Легенда десяти колец", который фанаты оценили в более 427 млн долларов.

Интересно, что "ЧП-3: Нет пути домой" стал первым фильмом в 2021 году, которому удалось преодолеть своеобразный барьер в миллиард. До этого уже в ковидную эпоху это удалось лишь очередной части "Звездных войн", вышедшей в 2019-м.

Интересно, что третья часть приключений Человека-Паука еще не выходила на экраны в Китае. Разумеется, когда лента окажется доступным для просмотра в государстве, что держит самый большой кинорынок в мире, кассовые сборы резко взлетят вверх.

Стоит ли смотреть?

Синопсис фильма говорит, что нас ждет прямое продолжение первых двух частей истории ЧП — "Возвращение домой" и "Вдали от дома". В первую очередь Питер Паркер будет пытаться смириться с фактом, что его личность благодаря злодею Мистерио стала известна всему миру. Когда это бремя станет слишком тяжелым, он обратится за помощью к Доктору Стрэнджу, чтобы тот отмотал время обратно. Что выйдет из такой затеи, нам и покажут в заключительной части трилогии о Человеке-Пауке.

Следует отметить, что главные роли здесь сыграли Том Холланд (Питер Паркер), Зендея (ЭмДжей/Мэри Джейн) и Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж).

Трейлер "Человека-паука-3"

Зрители и кинокритики, посмотревшие картину, уже разделились на два лагеря: некоторые считают его лучшим фильмом года и последних нескольких лет от компании MARVEL, а другие называют крепким середняком, который легко предсказать.

Если вы любитель этого киномира и супергеройки в целом, то оценить фильм явно стоит. Чтобы после было легче строить свое впечатление.

Что говорят критики?

Представитель The Times Кэвин Махер оценил "Нет пути домой" на четыре из пяти, отметив, что ленту "настолько же приятно смотреть, как и опасно обсуждать". Также критик отметил высокую эмоциональность этого фильма.

Обозреватель The Guardian тем временем оценил третью часть о Паучке лишь на тройку, но отметил отличных злодеев, которые держали зрителя в напряжении.

Есть, разумеется, и много недовольных просмотром. При этом общее впечатление от просмотра у большинства остается позитивным. Об этом свидетельствуют общие оценки на сайтах.

К примеру, на IMDb рейтинг "ЧП-3" достиг 8,9 баллов из возможных десяти, на RottenTomatoes — 93% свежести из 100%. Чуть сдержаннее были пользователи Metacritic, поставившие фильму 71 балл.

Рейтинг "Метакритики"
Рейтинг "Метакритики"
Рейтинг "Томатов"
Рейтинг "Томатов"

Многие побывавшие на сеансе утверждают, что история весьма богата на экшн-сцены. Это настроение, видимо, весьма заразно, раз на премьере "Человека-Паука" в Одесской области две дамы во время сеанса устроили серьезную драку. Разнять сцепившихся женщин смогло лишь трое мужчин.

Теги:
#Фильм #Marvel #Человек-паук #Критика #Питер Паркер #Супергерой
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