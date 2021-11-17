Укр

Вышел официальный трейлер нового "Человека-паука": где и когда состоится премьера фильма

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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"Человек-паук: Нет пути домой" выйдет на экраны в декабре Новость обновлена 17 ноября 2021, 14:20
"Человек-паук: Нет пути домой" выйдет на экраны в декабре

В новом трейлере появились неожиданные герои

Компания Sony представила новый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Главную роль в картине сыграл Том Холланд. Фанаты обратили внимание на то, что в фильме появятся злодеи из предыдущих частей "Человека-паука". При этом, актеры, которые ранее играли главного героя Питера Паркера – Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд – в новом трейлере не фигурировали. В то же время, фанаты надеются увидеть в новом фильме сразу троих Людей-пауков, которые фигурировали в разных киновселенных.

Новый фильм расскажет о том, что происходит с Питером Паркером после того, как его имя раскрыли. Теперь он не может объединять жизнь обычного человека и супергероя. Он идет за помощью к Доктору Стрэнджу, но все же все идет не так гладко, как хотелось бы Питеру Паркеру и в его жизнь врываются злодеи из фильмов, в которых роль Человека-паука исполняли другие актеры.

Премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в украинских кинотеатрах запланирована на 16 декабря.

Напомним, недавно PlayStation анонсировала выход второй части игры Marvel’s Spider‑Man, где главным героем, вместе с Человеком-пауком, станет Веном.

Теги:
#Кино #Фильм #Человек-паук #Трейлер
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