Вышел официальный трейлер нового "Человека-паука": где и когда состоится премьера фильма

В новом трейлере появились неожиданные герои

Компания Sony представила новый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Главную роль в картине сыграл Том Холланд. Фанаты обратили внимание на то, что в фильме появятся злодеи из предыдущих частей "Человека-паука". При этом, актеры, которые ранее играли главного героя Питера Паркера – Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд – в новом трейлере не фигурировали. В то же время, фанаты надеются увидеть в новом фильме сразу троих Людей-пауков, которые фигурировали в разных киновселенных.

Новый фильм расскажет о том, что происходит с Питером Паркером после того, как его имя раскрыли. Теперь он не может объединять жизнь обычного человека и супергероя. Он идет за помощью к Доктору Стрэнджу, но все же все идет не так гладко, как хотелось бы Питеру Паркеру и в его жизнь врываются злодеи из фильмов, в которых роль Человека-паука исполняли другие актеры.

Премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в украинских кинотеатрах запланирована на 16 декабря.

Напомним, недавно PlayStation анонсировала выход второй части игры Marvel’s Spider‑Man, где главным героем, вместе с Человеком-пауком, станет Веном.