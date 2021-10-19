В Киеве "засекли" Милу Кунис и Эштона Катчера: правда ли, что звезды Голливуда в Украине

В сети активно обсуждают возможное участие голливудских звезд в съемках украинской комедии.

В сентябре 2021 года в Киеве стартовали съемки нового украинского фильма "Любовь и блогеры", продюсерами которого выступили известный телеведущий Владимир Остапчук и основатель "Why not enot?" Евгений Таллер.

Новая картина расскажет о непонимании поколений, о битве новых и устаревших медиа и о приключениях столичных блогеров в провинции.

Отметим, что для съемок были привлечены самые топовые украинские блогеры: Вика Маремуха, Богдан Шелудяк, Анна Алхим, участник второго сезона "Холостячки" Роман Свечкоренко, актеры Назар Заднипровский и Ольга Сумская, певица Аня Тринчер и ее парень Александр Волошин и другие.

Также в фильме появится и супруга Остапчука — Кристина Горняк.

А на днях в сети появилось видео, на котором на съемочной площадке засекли голливудскую пару — актеров Милу Кунис и Эштона Катчера. Однако, подтверждений того, что это известные американские актеры — нет. Ролик был опубликован на ютуб-канале "Люкс-фм".

Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм "пожаловался" на то, что с самого утра его телефон разрывается от вопросов, действительно ли это Катчер и Кунис. Однако комментариев пока никаких дать не может.

Нет никаких подтверждений и на странице самого Эштона Катчера.

В сети считают, что это не голливудские актеры, ведь тот мужчина, кого принимают за Катчера на него вообще не похож.

Премьера фильма намечена на весну 2022 года, вот тогда-то и узнаем, кто же был этими загадочными Эштоном и Милой.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети вышел долгожданный дебютный трейлер нового фильма про темного рыцаря — "Бэтмена", которого сыграл звезда "Сумерек", британский актер Роберт Паттинсон.