У Києві "засікли" Мілу Куніс і Ештона Катчера: чи правда, що зірки Голлівуду в Україні

У мережі активно обговорюють можливу участь голлівудських зірок в зйомках української комедії.

У вересні 2021 року в Києві стартували зйомки нового українського фільму "Любов і блогери", продюсерами якого виступили відомий телеведучий Володимир Остапчук та засновник "Why not enot?" Євген Таллер.

Нова картина розповість про нерозуміння поколінь, про битву нових і застарілих медіа і про пригоди столичних блогерів в провінції.

Відзначимо, що для зйомок були залучені самі топові українські блогери: Віка Маремуха, Богдан Шелудяк, Анна Алхім, учасник другого сезону "Холостячки" Роман Свічкоренко, актори Назар Задніпровський і Ольга Сумська, співачка Аня Трінчер і її хлопець Олександр Волошин та інші.

Також у фільмі з’явиться і дружина Остапчука — Христина Горняк.

А днями в мережі з’явилося відео, на якому на знімальному майданчику засікли голлівудську пару — акторів Мілу Куніс і Ештона Катчера. Однак, підтверджень того, що це відомі американські актори — немає. Ролик був опублікований на ютуб-каналі "Люкс-ФМ".

Володимир Остапчук на своїй сторінці в Інстаграм "поскаржився" на те, що з самого ранку його телефон розривається від питань, чи дійсно це Катчер і Куніс. Однак коментарів поки ніяких дати не може.

Немає ніяких підтверджень і на сторінці самого Ештона Катчера.

У мережі вважають, що це не голлівудські актори, адже той чоловік, кого приймають за Катчера на нього взагалі не схожий.

Прем’єра фільму намічена на весну 2022 року, ось тоді-то і дізнаємося, хто ж був цими загадковими Ештоном і Мілою.

Раніше, "Телеграф" писав, що в мережі вийшов довгоочікуваний дебютний трейлер нового фільму про темного лицаря — "Бетмена", якого зіграв зірка "Сутінків", британський актор Роберт Паттінсон.