Звезда "Сватов" поддержал войну в Украине и пришел пожалеть российских убийц в госпиталь (видео)

В ролике Добронравов улыбается и желает россиянам, уничтожавшим мирные города, поскорее выздороветь

Российский актер Федор Добронравов, исполнивший роль Ивана Будько в популярном сериале "Сваты", не только не осудил военную агрессию россии на территории Украины, а и посетил госпиталь, где лечат раненых оккупантов. Возможно, кто-то из "пациентов" и разрушил дом главных героев сериала Ивана и Валенины Будько в "Кучугурах", в котором снимался Добронравов.

Как передает "Телеграф", видео с Добронравовым в военном госпитале опубликовали российские медиа. В ролике актер улыбается, желает раненым выздоровления и уверяет, что все будет хорошо.

Сообщается, что актер проведал раненых, а еще выступил перед персоналом и пациентами госпиталя. Рассказывал об актерской профессии, в том числе о съемках в "Сватах", и о своей службе в воздушно-десантных войсках.

В Украине фанаты сериала возмущены позицией Добронравова. В комментариях пишут, что актер им нравился, но "свой выбор он сделал". Пользователи считают, что у публичных личностей есть все инструменты для просвещения широких масс и пропаганды моральных ценностей. Люди сожалеют, что в случае со звездой "Сватов" так не произошло: "Паяц, глуповатый, способный лишь как попугай воспроизводить текст".

Реакция сети на позицию Добронравова

Добавим, что поддерживает зверства россии в Украине и сериальная жена Добронравова, Татьяна Кравченко. Хотя она выросла в украинском Донецке.

Напомним, в рф заговорили о новом сезоне сериала "Сваты". Естественно, украинские актеры в нем участвовать не будут. Выгнали из проекта и некоторых российских артистов: Марину Сердешнюк, Евгения Капорина и Александра Фелистов (исполняли роли Кати Беркович, Лёхи и Сан Саныча Берковича) – они выступили против войны в Украине.