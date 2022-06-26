Певица-фанатка путина упала прямо на сцене (видео)

Исполнительница грохнулась на съемках телепередачи

В россии — череда загадочных падений. Так, вслед за немягким приземлением главы Московского патриархата кирилла, грохнулась на сцене российская певица Валерия.

На видео, которое сейчас распространяется в сети, 54-летняя артистка падает на четвереньки, поскользнувшись на ступеньках сцены. Певица, которая выступает на пропагандистских концертах в поддержку агрессивных действий кремля, после команды "Аплодисменты, движение в камеру" сделала несколько шагов вперед и потеряла равновесие.

"Все внимание! Аплодисменты! Для вас падает Валерия!", — шутят на просторах интернета.

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Известно, что российская певица поддерживает политику президента россии владимира путина. В 2018 году Валерия выступала на концерте в Крыму по случаю открытия Крымского моста. Украинские правоохранители в марте 2021 года завели против нее и еще 22 артистов уголовное дело. Путинистка находится в базе сайта "Миротворец" за "антиукраинскую пропаганду и открытое оправдание российской агрессии".

Напомним, что падение патриарха рпц кирилла наделало шума в сети. Многие пользователи начали шутить, что это свидетельствует о том, что "кирилла уже притягивает ад", а другие отметили, что "сложно удержаться на копытах на мокром полу".