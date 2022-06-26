Співачка-фанатка путіна впала прямо на сцені (відео)
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Виконавиця впала на зйомках телепередачі
У росії — низка загадкових падінь. Так, за нем'яким приземленням глави Московського патріархату кирила, впала на сцені російська співачка Валерія.
На відео, яке зараз розповсюджується в мережі, 54-річна артистка падає рачки, послизнувшись на сходах сцени. Співачка, яка виступає на пропагандистських концертах на підтримку агресивних дій кремля, після команди "Оплески, рух у камеру" зробила кілька кроків уперед і втратила рівновагу.
"Всі увага! Оплески! Для вас падає Валерія!", — жартують на просторах інтернету.
Відомо, що російська співачка підтримує політику президента росії володимира путіна. 2018 року Валерія виступала на концерті в Криму з нагоди відкриття Кримського мосту. Українські правоохоронці у березні 2021 року порушили проти неї та ще 22 артистів кримінальну справу. Путіністка знаходиться в базі сайту "Миротворець" за "антиукраїнську пропаганду та відкрите виправдання російської агресії".
Нагадаємо, що падіння патріарха рпц кирила наробило шуму в мережі. Багато користувачів почали жартувати, що це свідчить про те, що "кирила вже притягує пекло", а інші зазначили, що "складно втриматися на копитах на мокрій підлозі".