"Копита за мокру підлогу не тримаються": соцмережі у захваті через падіння гундяєва
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Падіння патріарха рпц наробило шуму в мережі
Вранці 25 червня патріарх російської церкви кирилл під час богослужіння послизнувся на мармуровій підлозі та впав на спину.
Відповідне відео розлетілося по ЗМІ, а в мережі вже почалося бурхливе обговорення того, що сталося.
Багато користувачів почали жартувати про те, що це свідчить про те, що "кирила вже притягує пекло", а інші зазначили, що "складно втриматися на копитах на мокрій підлозі ".
Тим часом користувачі навіть почали малювати карикатури з цього приводу.
Варто зазначити, що падіння патріарха відбулося у присутності десятків інших людей, проте встигнути його підхопити ніхто не встиг. Раніше він нібито через коронавірус заборонив іншим людям будь-які дотики, у тому числі і під час ходіння сходами.
Нагадаємо, патріарх РПЦ з перших днів початку вторгнення росії в Україну озвучував наративи роспропаганди та відкрито підтримував дії окупаційних військ. Крім того, у травні він відзначився висловлюванням про те, що нібито "росія ні на кого не нападала".
У середині червня через свою активну підтримку дій окупантів він потрапив під західні санкції.