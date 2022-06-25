"Копыта за мокрый пол не держатся": соцсети в восторге из-за падения гундяева
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Падение патриарха рпц наделало шума в сети
Утром 25 июня патриарх российской церкви кирилл во время богослужения поскользнулся на мраморном полу и упал на спину.
Соответствующее видео разлетелось по СМИ, а в сети уже началось бурное обсуждение случившегося.
Многие пользователи начали шутить о том, что это свидетельствует о том, что "кирилла уже притягивает ад", а другие отметили, что "сложно удержаться на копытах на мокром полу".
Тем временем пользователи даже начали рисовать карикатуры по этому поводу.
Стоит отметить, что падение патриарха произошло в присутствии десятков других людей, однако успеть его подхватить никто не успел. Ранее он якобы из-за коронавируса запретил другим людям любые прикосновения, в том числе и во время хождения по ступенькам.
Напомним, патриарх РПЦ с первых дней начала вторжения россии в Украину озвучивал нарративы роспропаганды и открыто поддерживал действия оккупационных войск. Кроме того в мае он отметился высказыванием о том, что якобы "россия ни на кого не нападала".
В средине июня из-за своей активной поддержки действий оккупантов он попал под западные санкции.