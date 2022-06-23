Не просто мовчав про війну: спливли подробиці ставлення Шатунова до українців

Юрій Шатунов, котрий багато років жив у Німеччині, ніяк не реагував на тему війни в Україні

Співак, лідер гурту "Ласковий май" Юрій Шатунов, який помер через інфаркт 22 червня, міг неприємно відгукуватися про українців і навмисно не виступав у Європі, якщо замовником був громадянин України.

Як повідомляє "Телеграф", така інформація з’явилася в Телеграм-каналі української піарниці Анни Салати. Вона посилається на слова організатора концертів, котрий побажав залишитися анонімним.

Як йдеться у коментарі організатора, з 2014 року Шатунов не співпрацював із замовниками з України. Більше того, стверджується, що співак навіть міг образливо відгукнутися про українців. У лексиці "кумира дитинства та юності", за словами джерела, були слова, які часто використовуються прокремлівськими пропагандистами. У повідомленні йдеться, що Шатунов не хотів виступати перед людьми, які "не шанують велику країну".

Скріншот посту Анни Салати

Варто зазначити, що за подібними публічними висловлюваннями Юрій Шатунов поміченим не був. Водночас, не говорив він публічно і про військову агресію рф проти України. Хоча на його сторінці в Інстаграмі користувачі після 24 лютого неодноразово запитували в коментарях, чому він не засудив дії російських військових, які бомбять мирні міста України. Тим більше, живучи в Німеччині стільки років у співака було більше умов для вільного висловлення думок. Додамо, що Шатунов активно давав концерти у росії як і після 2014 року, так і в березні-червні 2022 року. На відміну від інших артистів він не скасував концерти та анонсував тур на осінь російськими містами. Як відомо, з 2000 року Шатунов із дружиною Світланою та двома дітьми проживають у Мюнхені. Але зірка 90-х регулярно навідувався до рф, даючи концерти і часом спілкуючись із пресою.

Нагадаємо, у мережі з’явилися кадри останніх хвилин життя Юрія Шатунова, який помер увечері 22 червня у рф. Причиною смерті лідера "Ласкового мая" став інфаркт. Подробиці про стан Шатунова розповів лікар, пояснивши, що спровокувало зупинку серця.