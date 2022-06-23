Не просто молчал о войне: всплыли подробности отношения Шатунова к украинцам

Юрий Шатунов, который много лет жил в Германии, никак не реагировал на тему войны в Украине

Певец, лидер группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, который умер из-за инфаркта 22 июня, мог нелицеприятно отзываться об украинцах и намеренно не выступал в Европе, если заказчиком оказывался гражданин Украины.

Как передает "Телеграф", такая информация появилась в Телеграм-канале украинской пиарщицы Анны Салаты. Она ссылается на слова организатора концертов, пожелавшего остаться анонимным.

Как говорится в комментарии организатора, с 2014 года Шатунов не сотрудничал с заказчиками из Украины. Более того, утверждается, что певец даже мог оскорбительно отозваться об украинцах. В лексике "кумира детства и юности", по словам источника, были слова, часто используемые прокремлевскими пропагандистами. В сообщении говорится, что Шатунов не хотел выступать перед людьми, которые "не уважают великую страну".

Скриншот поста Анны Салаты

Стоит отметить, что за подобными публичными высказываниями Юрий Шатунов замечен не был. Вместе с тем, не говорил он публично и о военной агрессии россии против Украины. Хотя на его странице в Инстаграм пользователи после 24 февраля неоднократно спрашивали в комментариях, почему он не осудил действия российских военных, которые бомбят мирные города Украины. Тем более, живя в Германии столько лет у певца было больше условий для свободного выражения мыслей. Добавим, что Шатунов активно давал концерты в россии как и после 2014 года, так и в марте-июне 2022 года. В отличие от других артистов он не отменял концерты и анонсировал тур на осень по российским городам. Как известно, с 2000 года Шатунов с супругой Светланой и двумя детьми проживают в Мюнхене. Но звезда 90-х регулярно наведывался в рф, давая концерты и изредка общаясь с прессой.

Напомним, в сети появились кадры последних минут жизни Юрия Шатунова, который скончался вечером 22 июня в россии. Причиной смерти лидера "Ласкового мая" стал инфаркт. Подробности о состоянии Шатунова рассказал врач, пояснив, что спровоцировало остановку сердца.