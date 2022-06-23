Не просто молчал о войне: всплыли подробности отношения Шатунова к украинцам
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Юрий Шатунов, который много лет жил в Германии, никак не реагировал на тему войны в Украине
Певец, лидер группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, который умер из-за инфаркта 22 июня, мог нелицеприятно отзываться об украинцах и намеренно не выступал в Европе, если заказчиком оказывался гражданин Украины.
Как передает "Телеграф", такая информация появилась в Телеграм-канале украинской пиарщицы Анны Салаты. Она ссылается на слова организатора концертов, пожелавшего остаться анонимным.
Как говорится в комментарии организатора, с 2014 года Шатунов не сотрудничал с заказчиками из Украины. Более того, утверждается, что певец даже мог оскорбительно отозваться об украинцах. В лексике "кумира детства и юности", по словам источника, были слова, часто используемые прокремлевскими пропагандистами. В сообщении говорится, что Шатунов не хотел выступать перед людьми, которые "не уважают великую страну".
Стоит отметить, что за подобными публичными высказываниями Юрий Шатунов замечен не был. Вместе с тем, не говорил он публично и о военной агрессии россии против Украины. Хотя на его странице в Инстаграм пользователи после 24 февраля неоднократно спрашивали в комментариях, почему он не осудил действия российских военных, которые бомбят мирные города Украины. Тем более, живя в Германии столько лет у певца было больше условий для свободного выражения мыслей. Добавим, что Шатунов активно давал концерты в россии как и после 2014 года, так и в марте-июне 2022 года. В отличие от других артистов он не отменял концерты и анонсировал тур на осень по российским городам. Как известно, с 2000 года Шатунов с супругой Светланой и двумя детьми проживают в Мюнхене. Но звезда 90-х регулярно наведывался в рф, давая концерты и изредка общаясь с прессой.
Напомним, в сети появились кадры последних минут жизни Юрия Шатунова, который скончался вечером 22 июня в россии. Причиной смерти лидера "Ласкового мая" стал инфаркт. Подробности о состоянии Шатунова рассказал врач, пояснив, что спровоцировало остановку сердца.