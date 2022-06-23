"Дальше только на z-концерты": "Ленинград" выпустил песню о Невзорове, но нарвался на шквал критики

Музыканта обвинили в "продажности"

Российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров записал новую песню, в которой набросился на своего бывшего друга, журналиста Александра Невзорова.

Песня, получившая название "Не Зорро", была обнародована в YouTube-канале группы 22 июня и уже успела набрать более 925 тысяч просмотров.

В тексте песни Шнуров критикует Невзорова за то, что тот уехал из россии и не скрывая называет его "глистом".

Впрочем, пользователям сети песня не очень понравилась, а многие уже и вовсе раскритиковали музыканта за то, что он "продался".

Ответил на песню и сам Невзоров.

"Послушал песню Шнурова о себе. Это, конечно, орден. Как же они боятся маленького "Наповала", крошечных "Невзоровских сред", что идут на такие бешеные траты. (Серёжа — дорогое удовольствие). Непосредственно о нем ничего сказать не могу. Я никогда не мочусь на могилы друзей", — написал он в своем телеграм-канале.

Как известно Невзоров и Шнуров дружили много лет, а журналист даже появлялся в клипах "Ленинграда".

После начала российского вторжения в Украину Шнуров не стал делать публичных заявлений по этому поводу и всячески скрывал свою позицию. Невзоров же раскритиковал российское руководство и покинул страну, сообщив, что получил украинское гражданство.

Впрочем, вскоре выяснилось, что гражданство он пока не получил, а этот вопрос будет рассматриваться позже.