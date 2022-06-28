У ролику Добронравов усміхається і бажає росіянам, які знищували мирні міста, скоріше видужати

Російський актор Федір Добронравов, який виконав роль Івана Будько у популярному серіалі "Свати", не лише не засудив військову агресію росії на території України, а й відвідав госпіталь, де лікують поранених окупантів. Можливо, хтось із "пацієнтів" і зруйнував будинок головних героїв серіалу Івана та Валеніни Будьків у "Кучугурах", у якому знімався Добронравов.

Як передає "Телеграф", відео з Добронравовим у військовому шпиталі опублікували російські медіа. У ролику актор усміхається, бажає пораненим одужання та запевняє, що все буде добре.

Повідомляється, що актор відвідав поранених, а ще виступив перед персоналом і пацієнтами госпіталю. Розповідав про акторську професію, у тому числі про зйомки у "Сватах", і про свою службу у повітряно-десантних військах.

В Україні фанати серіалу обурені позицією Добронравова. У коментарях пишуть, що актор їм подобався, але "свій вибір він зробив". Користувачі вважають, що публічні особи мають всі інструменти для освіти широких мас і пропаганди моральних цінностей. Люди шкодують, що у випадку із зіркою "Сватів" так не сталося: "Паяць, дурний, здатний лише як папуга відтворювати текст".

Реакція мережі на позицію Добронравова

Додамо, що підтримує звірства рф в Україні й серіальна дружина Добронравова, Тетяна Кравченко. Хоча вона виросла в українському Донецьку.

Нагадаємо, в рф заговорили про новий сезон серіалу "Свати". Звісно, українські актори в ньому не братимуть участі. Вигнали з проєкту і деяких російських артистів: Марину Сердешнюк, Євгена Капоріна та Олександра Фелістова (виконували ролі Каті Беркович, Льохи та Сан Санича Берковича) – вони виступили проти війни в Україні.