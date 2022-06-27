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У росії планують знімати новий сезон "Сватів": що буде з акторським складом, де багато українських артистів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Подробиць поки що мало, але відомо, що українських акторів точно не буде Новина оновлена 27 червня 2022, 10:01
Подробиць поки що мало, але відомо, що українських акторів точно не буде

Зйомки нового сезону відбуватимуться "з урахуванням денацифікації".

Мабуть, дефіцит світових прем’єр у росії не дуже успішно замінюється показом російських серіалів у кінозалах, тому в рф вирішили піти перевіреним шляхом і зняти новий сезон досить успішного українського комедійного серіалу "Свати", але вже без українців.

Про це розповів російський телекритик Микола Горбашев в інтерв’ю виданню SOLENKA. Він заявив, що зйомки планують розпочати вже наприкінці 2022 року в росії, проте де саме невідомо. Ну, звісно, зніматимуть у рф, адже будинок головних героїв серіалу Івана та Валентини Будько у "Кучугурах", а точніше в селі Горенка, що під Києвом, був зруйнований російськими окупантами. Не найкраще місце для зйомок комедії.

Прем’єра 8 сезону "Сватів" планується на весну-літо 2023 року. Сюжет також невідомий, але ймовірно він буде присвячений двійнятам Микиті та Вікторії Ковальовим. Однак, за словами Горбашева, відомо, що акторський склад серіалі зазнав змін, і глядач більше не побачить одну з головних героїнь картини Женю Ковальову, оскільки її грала українська актриса Анна Кошмал.

Актеры сериала Сваты
Женя Ковальова (Анна Кошмал), Льоха (Євген Капорін) та Катя Беркович (Марина Сердешнюк)

Також з фільму "приберуть" усіх персонажів, виконавці яких виступили проти війни в Україні, та засуджують російську владу: це Марина Сердешнюк, Євген Капорін та Олександр Фелістів або Катя Беркович, Льоха та Сан Санич Беркович відповідно. Мабуть, Ольга Ковальова в новому сезоні знову овдовіє.

Актеры сериала Сваты
Ольга Ковальова (Людмила Артем’єва) та Сан Санич (Олександр Фелістів)

Нагадаємо, що серіал "Свати" є дітищем студії "Квартал 95", а його продюсером був нинішній президент України Володимир Зеленський. Перший сезон вийшов на екрани ще 2008 року, і через досить довгу перерву, 2021-го року вийшов сьомий, фінальний сезон серіалу (шостий вийшов 2013-го). Зазначимо, що "Свати 7" транслювали і в росії.

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#Серіал #Зйомки #Свати