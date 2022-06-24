Новий фільм Гая Річі з Х’ю Грантом і Стетхемом зняли з прокату через українців: що не так

Творці картини побоюються зачепити почуття українців, враховуючи війну в Україні

Шпигунський трилер знаменитого кінорежисера Гая Річчі "Операція Фортуна" мав вийти у прокат цієї весни, але прем’єру відклали. Причиною стало те, що у фільмі зображено банду, у числі якої українці. У зв’язку з повномасштабною війною вирішено опустити деталь про приналежність до національності, щоб не торкнутися почуттів українців під час перегляду, як це було, наприклад, у серіалі "Емілі в Парижі".

Як передає "Телеграф", про перенесення прем’єри повідомляє Daily Mail. На YouTube вже вийшов трейлер фільму "Операція Фортуна".

За сюжетом, головний герой — шпигун — розуміє, що група українських гангстерів придбала смертоносну зброю. В одному з епізодів був такий діалог:

– Українці?

- Я можу приникнути всередину українців.

- Сподіваюся, ти спочатку запросиш їх на вечерю.

Джерела, близькі до фільму, розповіли журналістам, що конкретне посилання на національність у фільмі недоречне зараз. Тому через війну було вирішено обійти факт про національну приналежність банди. Оскільки картина має розважальний, а не політичний контекст. Крім того, у фільмі показано багато негативних героїв, які прибули з усіх країн світу, а не лише України.

Шпигунський бойовик був знятий у 2020 році й обійшовся у понад 153 мільйони доларів. У картині беруть участь британські зірки Х’ю Грант і Джейсон Стетхем. Прем’єру перенесено на кінець року.

Раніше "Телеграф" писав, що найкращий блокбастер 2022 року зняли у Києві. Йдеться про індійський фільм під назвою "RRR". Одну із наймасштабніших сцен картини знімали біля Маріїнського палацу.