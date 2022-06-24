Новый фильм Гая Ричи с Хью Грантом и Стэтхэмом сняли с проката из-за украинцев: что не так

Создатели картины опасаются задеть чувства украинцев, учитывая продолжающуюся войну в Украине

Шпионский триллер знаменитого кинорежиссера Гая Риччи "Операция Фортуна" должен был выйти в прокат этой весной, но премьеру отложили. Причиной послужило то, что в фильме изображена банда, в числе которой украинцы. В связи с полномасштабной войной решено опустить деталь о принадлежности к национальности, чтобы не затронуть чувства украинцев при просмотре, как это было, например, в сериале "Эмили в Париже".

Как передает "Телеграф", о переносе премьеры сообщает Daily Mail. На Youtube уже вышел трейлер фильма "Операция Фортуна".

По сюжету, главный герой — шпион – понимает, что группа украинских гангстеров приобрела смертоносное оружие. В одном из эпизодов присутствовал такой диалог:

– Украинцы?

– Я могу приникнуть внутрь украинцев.

– Надеюсь, ты сначала пригласишь их на ужин.

Источники, близкие к фильму, рассказали журналистам, что конкретная отсылка к национальности в фильме неуместна в данное время. Поэтому из-за продолжающейся войны было решено обойти факт о национальной принадлежности банды. Поскольку картина имеет развлекательный, а не политический контекст. Кроме того, в фильме показано много отрицательных героев, прибывших со всех стран мира, а не только Украины.

Шпионский боевик был снят в 2020 году и обошелся в более 153 миллионов долларов. В картине участвуют британские звезды Хью Грант и Джейсон Стэтхэм. Премьера перенесена на конец года.

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