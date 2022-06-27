В россии планируют снимать новый сезон "Сватов": что будет с актерским составом, где много украинских артистов

Съемки нового сезона будут проходить "с учетом денацификации".

Видимо дефицит мировых премьер в россии не очень успешно заменяется показом российских сериалов в кинозалах, поэтому в рф решили пойти по проверенному пути и снять новый сезон довольно успешного украинского комедийного сериала "Сваты", но уже без украинцев.

Об этом рассказал российский телекритик Николай Горбашев в интервью изданию SOLENKA. Он заявил, что съемки планируют начать уже в конце 2022 года в рф, однако где именно неизвестно. Ну, конечно, снимать будут в россии, ведь дом главных героев сериала Ивана и Валенины Будько в "Кучугурах", а точнее в селе Горенка, что под Киевом, был разрушен российскими оккупантами. Не самое лучшее место для съемок комедии.

Премьера 8 сезона "Сватов" планируется на весну-лето 2023 года. Сюжет также неизвестен, но больше всего он будет посвящен двойняшкам Никите и Виктории Ковалевым. Однако, по словам Горбашева, известно, что актерский состав сериале подвергся изменениям, и зритель больше не увидит одну из главных героинь картины Женю Ковалеву, так как ее играла украинская актриса Анна Кошмал.

Женя Ковалева (Анна Кошмал), Леха (Евгений Капорин) и Катя Беркович (Марина Сердешнюк)

Также из фильма "уберут" всех персонажей, исполнители которых выступили против войны в Украине, и осуждают российскую власть: это Марина Сердешнюк, Евгений Капорин и Александр Фелистов или Катя Беркович, Лёха и Сан Саныч Беркович соответственно. Видимо Ольга Ковалева в новом сезоне снова овдовеет.

Ольга Ковалева(Людмила Артемьева) и Сан Саныч (Александр Фелистов)

Напомним, что сериал "Сваты" является детищем студии "Квартал 95", а его продюсером был нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Первый сезон вышел на экраны еще в 2008 году, и спустя довольно длинный перерыв, в 2021-м году вышел седьмой, финальный сезон сериала (шестой вышел в 2013-м). Отметим, что "Сваты 7" транслировали и в россии.