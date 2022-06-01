В российских кинотеатрах фильмам Disney и Marvel нашли позорную замену

В кинотеатрах покажут российский сериал о результатах биологической войны.

Видимо ситуация с фильмами в российских кинотеатрах стала еще хуже, ведь после того, как в некоторых кинозалах Москвы, Читы и Екатеринбурга начался прокат "пиратских" фильмов, на экраны выйдут…российские сериалы.

Причиной таких изменений стало дефицит мировых премьер, сообщают российские СМИ. Отмечается, что с контентом для кинотеатров готовы помочь видеосервисы. Первый такой сеанс уже намечен на 9 июня.

Россиянам покажут киноверсию сериала "Два холма", премьера которого состоялась в конце апреля 2022-го года. Решение показывать именно этот сериал было принято после его удачного старта. В россии считают, что подобные проекты, за которыми стоят известные первоисточники, будут пользоваться спросом и популярностью.

Сериал "Два Холма" — это оригинальный проект видеосервиса Start. Это комедийная антиутопия об альтернативном будущем, в котором руководит матриархат. Рейтинг сериала на портале kinopoisk — 6,7 из 10. А судя по комментариях, то оценка должна быть еще ниже.

"Низкопробное фуфло", "В топку", "Плохо снятая чушь" — пестрит в отзывах о фильме.

Напомним, что многие кинокомпании, например, Pixar, Walt Disney Company и Sony Pictures, отказались от показа своих фильмов в россии из-за вторжения в Украину.

Стоит отметить, что накануне также появилась новость, что в россии собираются официально разрешить контрабандные товары, выпускаемые компаниями, которые покинули рф или ввели санкции.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как западные страны в целом реагируют на запрет российских товаров и проводят ли их бойкот.