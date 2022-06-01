У російських кінотеатрах фільмам Disney та Marvel знайшли ганебну заміну

У кінотеатрах покажуть російський серіал про наслідки біологічної війни.

Ситуація з фільмами в російських кінотеатрах стала ще гіршою, адже після того, як у деяких кінозалах Москви, Чити та Єкатеринбурга почався прокат "піратських" фільмів, на екрани вийдуть ... російські серіали.

Причиною таких змін став дефіцит світових прем’єр, повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, що із контентом для кінотеатрів готові допомогти відеосервіси. Перший такий сеанс вже намічено на 9 червня.

Росіянам покажуть кіноверсію серіалу "Два пагорби", прем’єра якого відбулася наприкінці квітня 2022 року. Рішення показувати саме цей серіал було ухвалено після його успішного старту. У росії вважають, що подібні проєкти, за якими стоять відомі першоджерела, будуть мати попит і популярність.

Серіал "Два Пагорби" — це оригінальний проєкт відеосервісу Start. Це комедійна антиутопія про альтернативне майбутнє, в якому керує матріархат. Рейтинг серіалу на порталі kinopoisk — 6,7 із 10. А судячи з коментарів, то оцінка має бути ще нижчою.

"Низькопробне фуфло", "У топку", "Погано знята нісенітниця" — рясніє у відгуках про фільм.

Нагадаємо, що багато кінокомпаній, наприклад, Pixar, Walt Disney Company та Sony Pictures, відмовилися від показу своїх фільмів у росії через вторгнення в Україну.

Напередодні також з’явилася новина, що в росії збираються офіційно дозволити контрабандні товари, що випускаються компаніями, які залишили рф або ввели санкції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як західні країни загалом реагують на заборону російських товарів та чи проводять їх бойкот.