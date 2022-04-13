Дом, где снимали "Сватов", разрушили российские оккупанты: фото до и после

Съемки в этом доме проходили на протяжении нескольких сезонов.

От нападения россии на Украину пострадал один из самых любимых сериалов среди украинцев и россиян — "Сваты", и речь не о запрете показа. Армия рф разрушила дом главных героев Ивана и Валенины Будько в "Кучугурах", а точнее в селе Горенка, что под Киевом.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал экс-нардеп Борислав Береза.

"Это дом, где снимали сериал "Сваты". Теперь этот дом пострадал после прихода "русского мира" в Горенку. В общем, когда будут снимать следующий сезон, то надо именно в этих декорациях. Чтоб россияне увидели, к чему привёл их приход" — подписал ролик Береза.

Отметим, что визуально дом не пострадал, однако разрушен внутренний дворик и ограждение. Вероятней всего выбиты окна от падения бомбы во двор.

Как выглядел дом раньше:

Где находится село Горенка: карта

Село Горенка входит в Киево-Святошинский район Киевской области Украины. Оно находится северо-западнее Бучи и Ирпеня, недалеко от киевской Пущи-Водицы.

Напомним, что сериал "Сваты" является детищем студии "Квартал 95", а первый сезон вышел на экраны еще в 2008 году. Спустя довольно длинный перерыв, в 2021-м году вышел седьмой, финальный сезон сериала (шестой вышел в 2013-м). Отметим, что "Сваты 7" транслировали и в россии.

Ранее "Телеграф" публиковал фоторепортажи из ранее оккупированых российскими войсками населенных пунктов Киевской области. Среди них разрушенная Бородянка Бучанского района и тела на улицах Ирпеня.