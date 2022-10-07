"Коли її хлопчиків призвуть, вона точно так його вітати буде?": зірка "Сватів" зізналася в коханні путіну (відео)

Железняк — одна з героїв "Сватів", яка не виступила на підтримку України після повномасштабного вторгнення

Російська актриса Олеся Железняк, зірка серіалів "Свати" та "Моя прекрасна няня" у п’ятницю, 7 жовтня, публічно привітала з днем народження путіна. Артистка освідчилася йому в коханні та висловила захоплення щодо "вмінням тримати удар".

Відео з Желєзняк опублікував український інтерв’юер Дмитро Гордон у Instagram. У коментарях українці шоковані, багато хто не стримує обурень від сказаного екранною дружиною Мітяя Ларисою.

Так, Гордон попросив своїх підписників прокоментувати вітання Желєзняк, звернувши увагу, що її ім’я та прізвище звучать дуже по-українськи.

"Зірка російського театру та кіно з українськими ім’ям і прізвищем Олеся Железняк привітала фюрера з днюхою. Напишіть, будь ласка, що ви про неї думаєте", — йдеться у пості.

У ролику Желєзняк заявляє, що "щаслива та горда привітати з днем народження" президента країни-агресора.

"Дякую за почуття батьківщини, – каже Железняк. – За те, що хлопчиків можу виховувати як хлопчиків, а дівчинку – як дівчинку".

Крім того, актриса захопилася спокоєм путіна і "вмінням тримати удар", а ще прямо зізналася йому в коханні.

У коментарях жахнулися від слів, вимовлених Желєзняк. Користувачі розчаровані. Особливо звернув увагу багато хто на слова актриси про виховання дітей: "Як ви думаєте, коли її "хлопчиків" призвуть, вона також його вітатиме?" "А в Європі заборонено хлопчиків виховувати як хлопчиків? Чи це все спільний російський маразм?"

Серед коментарів і відгук української телеведучої та Ютуб-блогерки Маші Єфросініної: "Я до кінця відео так сподівалася, що вона скаже, що це жарт і відправить його на х..й".

Маша Єфросиніна хотіла б, щоб це був злий жарт

Коментарі на сторінці Гордона

Нагадаємо, більшість акторів "Сватів" з рф стали на бік агресора, хоча довгі роки працювали на одному майданчику з українцями. Проти війни в Україні висловлювалися лише Марина Сердешнюк, Євген Капорін та Олександр Фелістов (виконували ролі Каті Беркович, Лехи та Сан Санича Берковича). Тоді як головний герой Іван Будько, його роль виконав російський актор Федір Добронравов, не тільки поділяє прокремлівську політику, а й розважав піснями у шпиталі окупантів.