Експерт Віктор Бобиренко розповів "Телеграфу" про передостанній козир російського диктатора

Мобілізація, яку путін оголосив чотири тижні тому, це був передостанній козир російського диктатора. Тепер залишилося лише застосування тактичної ядерної зброї. Що дорівнює самогубству.

Я, на відміну від низки колег-експертів, був упевнений, що мобілізація в рф неминуча. Якщо фронт тріщить, інших варіантів немає.

Чомусь рашисти вирішили, що мобілізація допоможе вирівняти ситуацію. Але вийшло так, що на росії не заспівали "вставай, страна огромная!". Мотивація у призовників – нульова. Вони зараз їдуть в Україну та гинуть тут абсолютно демотивованими, деморалізованими. І чекати, що ми побачимо якесь ефективне бойове злагодження, що це будуть реально боєздатні частини, навряд чи варто.

До того ж, на росії втрачено систему підготовки молодших офіцерів. Вони не мають лейтенантів, взводних, тих, хто має бойовий досвід. Ну не назвеш же таким поліцейські операції в Сирії чи Чечні, де російські вояки або стояли на блокпостах, поки спецпідрозділи ("еліта" м’ясників, яку ми практично викосили) займалися "зачисткою", а військові моряки (як у Сирії) та льотчики били здалеку.

Тим, хто має хоч якийсь реальний бойовий досвід, воював у тій же Чечні, вже за 40. Це не найкращі бійці. До того ж досвід якщо і був, то давно втрачений.

Плюс – у росіян практично не було досвіду у позиційних боях. Вони зазвичай ганялися за партизанами. А це зовсім інша війна, аніж позиційна, як в Україні, де земля буквально горить у окупантів під ногами.

Так що всі ці "чмобики" (від "частково мобілізовані") — від початку демотивовані, деморалізовані. До того ж навіть свої ставляться до них, як до худоби. Їм відмовили у гідності. Та її, схоже, росіяни ніколи не мали. Різко активізувалися конфлікти на ґрунті нацменшин, релігії, віку, досвіду тощо. Звідси ситуація, подібна до тієї, що сталася на полігоні в Бєлгороді, де новобранці-таджики розстріляли тих, хто їм влаштував "солодке життя" в умовній "учебці".

Тобто проти нас кидають гарматне м’ясо. Ненавчене, озлоблене більше на саму росію, ніж на Україну.

І надії путіна, що ці 300 тисяч мобілізованих виправлять ситуацію на фронті, підуть прахом.

Традиційно вже дають взнаки споконвічні російські проблеми — дурні (військкоми, які бездумно виконують накази, тощо), дороги (логістика), забезпечення. У що вдягатимуть цих вояків, ще й напередодні зими? Чим їх озброювати, годувати? 200 тисяч приблизно було, 300 призвали. Тобто тепер буде півмільйонна армія. Чи будуть у них валянки, кожухи? Чи попруть воювати у тілогрійках?

За нами в тилу вся Європа, ми не переживаємо, що наші хлопці залишаться босими та неодягненими. А ось щодо російської швалі я не був би такий впевнений.

Головний висновок з раше-мобілізації – з цієї армії "чмобиків" особливого штибу не буде. Ситуацію на фронті вони не змінять, а от усередині рф очікуємо на розбрід і хитання. Тепер похоронки підуть практично до кожного села, до кожного райцентру. Та ще й пачками. У росії ж призов йде і за землячою ознакою. Призивали, наприклад, з якогось Передєлкіного п’ятьох мужиків. Вони потрапили до однієї роти, одного взводу. І їх усіх п’ятьох накрило під час артобстрілу. І всіх п’ятьох у мішках привезуть. І все село витиме.

Зрозуміло, що на росії повстань із цього приводу не буде. Але охочих іти вмирати "за путіна, за партію" буде дедалі менше. Революційна ситуація навряд чи визріє швидко. Але з часом – цілком імовірно. Втома, роздратування режимом в рф накопичується.