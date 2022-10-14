путін дав росіянам гучну обіцянку щодо мобілізації

Диктатор зазначив, що все вже на завершальному етапі

На тлі оголошення президентом російської федерації володимиром путіним "часткової мобілізації" у громадян росії виникла справжня паніка. Вона підкріплюється масовою видачею повісток прямо на вулицях міст. Щоб, зокрема, заспокоїти людей, диктатор заявив, що за кілька тижнів мобілізація в росії завершиться, оскільки до лав Збройних сил Росії вже майже набрано потрібної кількості людей.

Про це він повідомив під час свого виступі на пресконференції в Астані, Казахстан у відповідь на питання журналіста. За його словами, на цей момент вже понад 220 тисяч осіб мобілізовані на військову службу.

"Міноборони рф на початку часткової мобілізації передбачало меншу цифру, не 300 тисяч осіб… У рамках часткової мобілізації нічого додаткового не планується… Наразі мобілізовано 222 тисячі осіб. Думаю, що протягом двох тижнів усі мобілізаційні заходи будуть завершені", — заявив російський президент.

Крім того, одразу після цієї заяви прессекретар путіна дмитро пєсков також дав коментар на цю тему. Він підкреслив, що слова президента про терміни мобілізації означають, що "через два тижні вона завершиться".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, володимир путін видав нові заяви щодо так званої "спеціальної військової операції". Зокрема, він пояснив, що не шкодує про її початок.