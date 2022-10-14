путин дал россиянам громкое обещание насчет мобилизации

Диктатор отметил, что все уже на завершающем этапе

На фоне объявления президентом российской федерации владимиром путиным "частичной мобилизации" у граждан россии возникла настоящая паника. Она подкрепляется массовой выдачей повесток прямо на улицах городов. Чтобы, в частности, успокоить людей, диктатор заявил, что через несколько недель мобилизация в россии завершится, так как в ряды Вооруженных сил рф уже почти набрано нужное количество людей.

Об этом он сообщил во время своего выступления на пресс-конференции в Астане, Казахстан в ответ на вопрос журналиста. По его словам, к настоящему моменту уже более 220 тысяч человек мобилизованы на военную службу.

"Минобороны рф в начале частичной мобилизации предполагало меньшую цифру, не 300 тысяч человек… В рамках частичной мобилизации ничего дополнительного не планируется… Сейчас мобилизовано 222 тысячи человек. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", — заявил российский президент.

Кроме того, сразу после этого заявления пресс-секретарь путина дмитрий песков также дал комментарий на эту тему. Он подчеркнул, что слова президента о сроках мобилизации означают, что "через две недели она завершится".

Часть ответа путина

Как сообщал "Телеграф" ранее, владимир путин выдал новые заявления по так называемой "специальной военной операции". В частности, он объяснил, что не жалеет о ее начале.