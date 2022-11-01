Росіян садитимуть у в’язницю за небажання воювати — ще вчора путін говорив про закінчення мобілізації

Закон ще офіційно не ухвалений, але його норми стали відомі

У росії наприкінці жовтня відзвітували про нібито завершення процесу часткової мобілізації. Одночасно з цим досі не з’явилося офіційного указу російського диктатора володимира путіна про завершення мобілізації, а в рф вже готуються штрафувати і садити за ухилення від неї.

Як пишуть росзмі, під час мобілізації зіткнулися з тим, що офіційного покарання за ухилення не передбачено. Є норма лише за ухилення від термінової служби. Депутати Держдуми планують виправити цю "несправедливість" і готуються внести законопроєкт із поправками до КК рф в нижню палату.

Тих, хто в росії не бажає мобілізуватися і вирушати на забій, планують штрафувати на 200-500 тисяч рублів. Альтернативне покарання – примусові роботи на 5 років або позбавлення волі на той самий термін. Такі дані наводять, спираючись на проєкт.

У росії вже активно обговорюють, що насправді означає запровадження кримінальної відповідальності за ухилення, одночасно із незавершеним періодом мобілізації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прозорості мобілізації в росії не довіряють навіть російські чиновники — у Москві багато відомств недорахувалися третини складу, особливо там, де працювали чоловіки. Багато хто втік кинувши в кабінетах особисті речі. Російський диктатор тим часом, як стало відомо іноземним ЗМІ, у зв’язку з мобілізацією знову згадав про свої "апетити" — може спробувати захопити два великі обласні центри України.