Економіст і голова ради Центру економічної інтеграції та сталого розвитку Роман Комиза пояснив, чому не варто впускати у свої країни росіян, які тікають від мобілізації

Росіяни, які тікають від мобілізації, насправді тікають від двох речей: від української армії та від російської в’язниці.

Але вони не тікають від "русского мира"... ВОНИ НЕ ПРОТИ НЬОГО, він їх донедавна цілком влаштовував!

І тут уже не важливо, хто з них говорив "не все так однозначно", а хто обвішував себе колорадськими стрічками на все тіло і ставив собі тавро Z на лобі, грудях чи деінде.

Ніхто з них, за рідкісними винятками, не протестував, не критикував владу і не висловлював своєї солідарності з українцями. Навіть не виїжджав із країни до того, поки особисто до них не дійшло, що пахне смаженим. Вони, тріумфуючи у своїй колективній безкарності та спокійно попиваючи пивко на м’якому дивані біля екранів із пропагандистськими шоу, ніколи не думали, що колись це торкнеться їх особисто. І ось торкнулося...

Зараз вони просто підвелися з диванів і побігли, але вони не змінилися! Тому великою помилкою було б тепер пускати весь цей "обмежений контингент" до цивілізованих країн. Та й у так званому ближньому закордонні їм робити нічого. Якщо їх тепер це становище не влаштовує, нехай борються з тим, від чого вони так стрімко біжать, тільки у власній країні, а не розносять цю заразу по всьому світу.