Экономист и председатель совета Центра экономической интеграции и устойчивого развития Роман Комыза объяснил, почему не стоит впускать в свои страны россиян, убегающих от мобилизации

Русские, которые бегут от мобилизации, на самом деле, бегут от двух вещей: от украинской армии и от российской тюрьмы.

Но они не бегут от "русского мира"… ОНИ НЕ ПРОТИВ НЕГО, он их до недавнего времени вполне устраивал!

И тут уже не важно, кто из них говорил "не все так однозначно", а кто обвешивал себя колорадскими лентами на все тело и ставил себе клеймо Z на лбу, груди или где-нибудь еще.

Никто из них, за редким исключением, не протестовал, не критиковал власть, и не выражал своей солидарности с украинцами. Даже не уезжал из страны до того, пока лично до них не дошло, что пахнет жареным. Они, торжествуя в своей коллективной безнаказанности и спокойно попивая пивко на мягком диване у экранов с пропагандистскими шоу, никогда не думали, что когда-нибудь это коснется их лично. И вот коснулось…

Сейчас они просто встали с диванов и побежали, но они не изменились! Поэтому большой ошибкой было бы теперь пускать весь этот "ограниченный контингент" в цивилизованные страны. Да и в так называемом ближнем зарубежье им делать нечего. Если их теперь это положение не устраивает, пусть борются с тем, от чего они так стремительно бегут, только в своей собственной стране, а не разносят эту заразу по всему миру.