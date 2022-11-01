Россиян будут сажать в тюрьму за нежелание воевать - ещё вчера путин говорил об окончании мобилизации

Закон еще официально не принят, но его нормы стали известны

В россии в конце октября отчитались про якобы завершение процесса частичной мобилизации. Одновременно с этим до сих пор не появилось официального указа российского диктатора владимира путина про завершение мобилизации, а в рф уже готовятся штрафовать и сажать за уклонение от нее.

Как пишут россми, во время мобилизации столкнулись с тем, что официального наказания за уклонение не предусмотрено. Есть норма только за уклонение от срочной службы. Депутаты Госдумы планируют исправить эту "несправедливость" и готовятся внести законопроект с поправками в УК рф в нижнюю палату.

Тех, кто в россии не желает мобилизовываться и отправляться на убой планируют штрафовать на 200-500 тысяч рублей. Альтернативное наказание — принудительные работы на 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Такие данные приводят опираясь на проект.

В россии уже активно обсуждают, что на самом деле значит введение уголовной ответственности за уклонение, одновременно с незавершенным периодом мобилизации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что прозрачности мобилизации в россии не доверяют даже российские чиновники — в москве многие ведомства недосчитались трети состава, в особенности там, где работали мужчины. Многие сбежали бросив в кабинетах личные вещи. Российский диктатор тем временем, как стало известно иностранным СМИ, в связи с мобилизацией снова вспомнил про свои "аппетиты" — может попытаться захватить два крупных областных центра Украины.