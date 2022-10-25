В россии чиновники массово бегут за границу: подробности

Часть отделов потеряла 20-30% сотрудников

Объявление в россии частичной мобилизации вызвало массовую панику среди обычных россиян, из-за чего многие из них попытались уехать за границу. По этой причине трудности возникли у местных и федеральных органов власти и подведомственных им учреждений, массово потерявших работников.

По словам источников издания "Верстка" в московской мэрии наблюдается "заметный исток сотрудников", а некоторые отделы покинули около 20-30% всех сотрудников.

Из-за этого наиболее сильно пострадали крупные департаменты, вроде ЖКХ, образования и здравоохранения. При этом большие проблемы наблюдаются вследствие оттока за границу специалистов по IT, из-за чего некоторые отделы могут простаивать сутками.

В основном указанные сотрудники бегут в страны Центральной Азии и больше всего предпочитают Кыргызстан.

"Низовые" сотрудники ведомств не получают обещанной отсрочки от мобилизации, а потому многие из них даже не оформляли документов на увольнение, а просто исчезли. Иногда даже оставив на рабочих местах свои вещи.

Источники издания отмечают, что панику также провоцирует то, что под мобилизацию попали даже члены руководящего состава "дочек" мэрии.

Подобным образом идут дела и у федеральных министерств.

"У нас несколько отделов, где больше мужчин, просто целиком снялись и поехали, ребята поняли, что тут за ними могут прийти (из военкомата — ред.) в любую минуту, а если ехать вместе, то можно скоординироваться", — сообщил сотрудник одного из подведомственных учреждений Минтранса.

Напомним, после объявления частичной мобилизации в россии, повестки там начали раздавать всем подряд. В Москве и Санкт-Петербурге их вручали даже на входе в метро и в подъездах домов.