У росії чиновники масово біжать за кордон: подробиці

Частина відділів втратила 20-30% працівників

Оголошення в росії часткової мобілізації викликало масову паніку серед звичайних росіян, через що багато хто з них спробував виїхати за кордон. З цієї причини проблеми виникли у місцевих і федеральних органів влади та підпорядкованих їм установ, які масово втратили працівників.

За словами джерел видання "Верстка" у московській мерії спостерігається "помітний відтік співробітників", а деякі відділи залишили близько 20-30% усіх працівників.

Через це найбільше постраждали великі департаменти, на кшталт ЖКГ, освіти та охорони здоров’я. При цьому великі проблеми спостерігаються внаслідок відтоку за кордон фахівців з IT, через що деякі відділи можуть простоювати цілодобово.

В основному зазначені співробітники біжать до країн Центральної Азії і найбільше віддають перевагу Киргизстану.

"Низові" співробітники відомств не одержують обіцяної відстрочки від мобілізації, а тому багато хто з них навіть не оформляв документів на звільнення, а просто зник. Іноді навіть лишивши на робочих місцях свої речі.

Джерела видання зазначають, що паніку також провокує те, що під мобілізацію потрапили навіть члени керівного складу доньок мерії.

Подібно йдуть справи і у федеральних міністерств.

"У нас кілька відділів, де більше чоловіків, просто повністю знялися та поїхали, хлопці зрозуміли, що тут за ними можуть прийти (з військкомату — ред.) будь-якої хвилини, а якщо їхати разом, то можна скоординуватися", — повідомив співробітник одного із підпорядкованих установ Мінтрансу.

Нагадаємо, після оголошення часткової мобілізації в Росії, повістки там почали роздавати всім поспіль. У Москві та Санкт-Петербурзі їх вручали навіть на вході в метро та в під’їздах будинків.