шойгу отчитался путину об итогах "частичной мобилизации": рассказал, сколько отправили на фронт

В боях уже принимает 42 тысячи из 300 тысяч мобилизированных в рф

Министр обороны рф сергей шойгу на встрече с президентом путиным отчитался о завершении так называемой частичной мобилизации в россии, которая была объявлена 21 сентября 2022 года.

По его словам, в целом более чем за два месяца было мобилизировано запланированное количество резервистов — 300 тысяч человек. Отмечается, что из 300 тысяч 82 тысячи на сегодняшний день находятся в Украине, из них 42 тысячи принимают участие в боях. Еще 218 тысяч мобилизированных сейчас проходят подготовку и боевое слаживание. Также он добавил, что еще 13 тысяч человек якобы отправились на войну добровольцами.

шойгу отчитался путину о завершении мобилизации

шойгу заверил, что участники "специальной военной операции", то есть полномасштабной войны в Украине, получат статус ветеранов боевых действий.

Также министр обороны россии отметил, что новых мероприятий по "частичной мобилизации" больше не планируется.

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, что военный эксперт высказал свое мнение о наборе рф коммандос-афганцев против Украины.

Также новостной портал "Телеграф" писал о том, что в Херсонской области на одном из полигонов, где проходят учения мобилизированных россиян, раздалась серия взрывов.