Украинский Генштаб пока информацию о взрывах в Херсонской области не комментирует

На одном из полигонов Херсонской области, где проходят учения мобилизованных россиян, прогремел ряд взрывов. После чего над территорией поднялся плотный чёрный дым. Кроме того, сообщается и о дыме над Чернобаевкой, однако информации о том, взрывалось ли там что-либо, пока нет. Что касается украинской стороны, то она пока информацию насчет удара по полигону не комментирует.

Плотный дым виднеется с территории полигона, где находились россияне

Соответствующая информация, а также фото и видео подтверждения взрыва на полигоне с "мобиками" в среду, 26 октября, распространяется по здешним телеграммам-каналам. Также есть данные о том, что российские военкоры пишут о "прилете", отмечая, что он был первым за несколько дней затишья.

Пока неизвестно, есть ли удар по полигону, где учились российские мобилизованные, делом рук Вооруженных украинских Сил. Кроме того, на данный момент также нет сведений о количестве пострадавших и погибших в результате обстрела "мобиков".

Жители Херсонщины публикуют фото на видео "прилета" по рашистам

Тем временем, росСМИ пишут о том, что в Херсоне неизвестные совершили нападение на здание районного отдела внутренних дел. Согласно предварительным данным, украинские диверсанты выстрелили из гранатомета по помещению с целью захватить находившееся там оружие.

"В настоящее время применяются меры по их задержанию", — пишут пропагандисты.

Ранее "Телеграф" сообщал, как военный эксперт Дмитрий Снегирев спрогнозировал дальнейшее продвижение ВСУ на юге, а также подробно объяснил, почему российские кафиры спешно покидают Херсонское направление и убегают от наших бойцов.