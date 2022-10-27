Александр Коваленко предметно объяснил "Телеграфу", почему россию ждет крах с набором "экзотических" наемников

К вербовке россией так называемых коммандос — членов элитного корпуса Национальной армии Афганистана — следует относиться скептически, потому что это может быть очередной информационной уткой со стороны кремля. А само качество возможной афганской группировки вызывает немало вопросов и вряд ли поможет путину в войне против Украины после многочисленных провалов российских военных.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил военный эксперт, блогер Александр Коваленко.

"В это (вербовку, — Авт.) я не могу поверить, потому что, вспомним истории со всеми этими "наемниками" из других стран для россии. Началось это все на самом деле с марта по апрель, когда появились первые видео о том, что якобы "тигры" (подразделения) Башара Асада в количестве 15 тыс. личного состава готовы из Сирии ехать в рф для войны против Украины. Тогда я на это посмотрел, ну хорошо, давайте подождем, но они так и не появились. Потом появлялись сообщения о том, что в Африке формируются добровольческие подразделения, какие-то сотни добровольцев, и даже больше, что тоже готовы ехать воевать. Но все это также оказалось какой-то непонятной ИПСО. Потом появилась информация, что якобы подразделения военного преступника Халифа Хафтара также готовы ехать в россию, чтобы затем воевать в Украине за россиян", — говорит он.

Однако, по его словам, их тоже в Украине не увидели, то есть они не приехали. Поэтому все эти заявления нужно расценивать как информационно-психологические спецоперации (ИПСО) по демонстрации того, что у россии есть какая-то поддержка, условно говоря международная. С весны наоборот у Украины увеличивалось количество наших международных партнеров, готовых поддерживать Киев в войне против российских оккупантов. "А россия что? Страна-изгнанник нуждалась в какой-то информационной поддержке своего статуса и того, что, мол, нет никакой изоляции, у нас также есть наши друзья, которые готовы нас поддержать, — продолжает эксперт. — Расценивал бы именно так эти ИПСО. И чтобы не так уж растерянно себя чувствовать россияне. А сейчас это вообще мне очень смешно наблюдать истории об этих коммандос".

Коваленко объяснил, что само слово "командос" громкое, о многом говорит, но на самом деле никаких коммандос в Афганистане и афганской армии нет.

"Во-первых, вообще афганская армия это сборище непрофессионалов, немотивированной некачественной массы, которую пытались выдавать за военнослужащих. Афганская армия никогда не демонстрировала каких-то навыков успешного ведения боевых действий, тактических и стратегических возможностей и вообще чего-то подобного. Эта армия — что во времена Британской империи, что во времена Советского Союза, что во времена, когда их тренировали американские инструкторы, из себя так ничего и не продемонстрировала. Они, имея количественное превосходство более, чем в три раза перед талибами, убегали. А у талибов не было авиации, тяжелой бронированной техники и даже легкой бронированной техники. А было у талибов только легкое и тяжелое стрелковое вооружение. То есть мы видели, как афганская армия убегала от меньшего по количеству противника", — аргументирует Коваленко.

Он также напомнил, что такой же кейс был и с моджахедами, и "что будет, если они приедут в Украину, что это будет за ресурс?!".

Как подчеркнул эксперт, во-вторых, вербовка боевиков повлечет за собой большое количество проблем, которые возникают, если их доставлять в россию. В частности, логистическая.

"Это стоит недешево, чтобы перевезти в рф условно 10 тыс. личного состава каких-то непонятных наемников. Затем их надо где-то размещать в казармах, воинских частях, а также обеспечивать (пища, одежда, снаряжение, оружие, боекомплект, техника и т.д. То есть давать все для формирования полноценного подразделения. Они сейчас не могут полностью обеспечить своих частично мобилизованных. А еще кроме всего прочего есть зарплата. Она намного больше, чем даже у кадыровцев, которые получают больше всех. Ведь это будут иностранные наемники. Им нужно платить гораздо больше", — объясняет знаток военного дела.

Кроме того, как указал блогер, существует проблема языкового барьера. Очень трудно представить, как российские офицеры будут отдавать приказы афганским наемникам-командос, в частности в зоне боевых действий и непосредственно на передовой. Неизвестно, на каком языке они будут общаться и что из этого в итоге получится.

"Еще один очень важный фактор: вопрос о том, что российские офицеры и не только (вообще военнослужащие россии) очень хорошо знают, что афганцы действительно лучше умеют убегать, чем воевать. Поэтому даже если их завезут в зону боевых действий в Украине, какая есть вероятность того, что оттуда не убегут? То есть это такой ресурс, эти коммандос, у него только есть само это название "командос", оно громкое. Все представляют себе сразу Арнольда Шварценеггера и т.д. А на самом деле оно хуже, чем даже российские чмобики. Вот какая правда и реальность. Это ресурс, хуже чмобиков", — резюмирует Александр Коваленко.

Напомним, что до этого российские власти вербовали на войну против Украины зэков. Причастными к этому оказались как "ПВК Вагнера", так и Минобороны страны-агрессора, вывешивавшие подобные объявления в российских тюрьмах.