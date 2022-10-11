Пошли по стопам "вагнеровцев": российское минобороны начало вербовать зэков

Из бывших силовиков формируют подразделение "Шторм"

Российское минобороны уподобилось ЧВК "Вагнера" и тоже начало выискивать "добровольцев" на войну против Украины в тюрьмах.

Как сообщают "Важные истории" со ссылкой на родственников заключенных в ИК-3 "Скопин" (Рязанская область) и ИК-4 "Александрийская" (Ставропольский край), минобороны рф вербует там людей из числа бывших силовиков.

Родственница одного и заключенных сообщила, что представители министерства прибыли в колонию за день до того, как туда приехали люди из ЧВК "Вагнера", 27 сентября. Они там набирали людей в состав подразделения "Шторм", а первые завербованные уехали оттуда в ночь на 11 октября.

Отец одного из заключенных в ИК-3 при этом сообщил, что оттуда уехали около 60 человек, которые написали прошение о помиловании и дали подписку о неразглашении.

О вербовке заключенных министерством обороны сообщал и проект Gulagu.net, который публиковал информацию об аналогичном визите в нижегородскую ИК-11 4 октября.

Отмечалось, что условия службы там предлагают такие же, как и у "вагнеровцев", а именно помилование и зарплату, однако шансов выжить там больше, так как воевать отправляют не в первом эшелоне.

Похоже, что пока минобороны вербует людей только в колониях для бывших силовиков, всего по россии таковых 21.

Как сообщалось ранее, информация об том, что ЧВК "Вагнера" вербует наемников в тюрьмах появилась еще в августе, при этом появлялась информация, что иногда это делает непосредственно ее основатель евгений пригожин.