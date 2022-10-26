Зэков уже не хватает? Россияне нашли еще одну страну для вербовки наемников

Страна-агрессор хочет получить военных, учившихся у американцев и британцев

Руководство российской армии на фоне многочисленных провалов своих военных начало искать им подкрепление за границей. Появилась информация, что "приглашение" повоевать в составе войск страны-агрессора получают члены элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана.

Как сообщает издание Foreign Policy, источники в афганских вооруженных силах и службах безопасности говорят, что обученная США легкая пехота — это то, чего не хватает россии на поле боя в Украине, ведь эти военные почти 20 лет боролись бок о бок с американцами и иными подразделениями специального назначения.

Отмечается, что некоторые из афганских коммандос уже получили предложение от российских вербовщиков. В вербовке, кстати, подозревают членов "ЧВК Вагнера". Как рассказал бывший 35-летний капитан коммандос, он лично помог нескольким сослуживцам связаться с россиянами, а те организовали перелет наемников из Тегерана в РФ.

По предварительной информации, в Афганистане сейчас может находиться от 20 до 30 тысяч бывших коммандос, которым не удалось эвакуироваться в западные страны, и они могут пойти на сотрудничество с россиянами из-за отсутствия работы и желания получить денежное вознаграждение.

Напомним, что до этого российские власти вербовали на войну против Украины зэков. Причастными к этому оказались как "ПВК Вагнера", так и Минобороны страны-агрессора, вывешивавшие подобные объявления в российских тюрьмах.