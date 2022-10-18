Мобилизация в россии продолжается

В россии продолжается частичная мобилизация, которая с самого начала пошла не так, как того хотели бы в руководстве страны. Помимо того, что в строй гребут всех, кто подвернется под руку, часть из них к тому же не подходит к несению службы по "морально-волевым" качествам.

Как сообщает Moscow Times, депутат госдумы россии от Забайкалья Андрей Гурулев заявил, что нескольких мобилизированных из этого региона пришлось отправить домой, так как они постоянно находятся в состоянии алкогольного опьянения.

"Есть такие, с кем другие мобилизованные даже не хотят выполнять общую задачу из-за их морально-волевых качеств. Потому что они с утра до вечера синие ходят, у них проблема одна — как за бутылкой сбегать", — сказал он.

Гурулев подчеркнул, что проблема с ходом мобилизации существует.

Как сообщалось ранее, на днях в Белгородской области россии на полигоне произошла масштабная перестрелка с участием мобилизированных, в результате которой по официальным данным погибли 11 человек, а еще 15 получили ранения.

По некоторым данным, стрельбу устроили два выходца из Таджикистана, из-за конфликта на религиозной почве.