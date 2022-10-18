"З ранку до вечора сині ходять": у росії частину мобілізованих відправили додому

Мобілізація у росії триває

У росії триває часткова мобілізація, яка від початку пішла не так, як того хотіли б у керівництві країни. Крім того, що в стрій гребуть всіх, хто підвернеться під руку, частина з них до того ж не підходить до несення служби за "морально-вольовими" якостями.

Як повідомляє Moscow Times, депутат держдуми рф від Забайкалля Андрій Гурулєв заявив, що кількох мобілізованих із цього регіону довелося відправити додому, оскільки вони постійно перебувають у стані алкогольного сп’яніння.

"Є такі, з ким інші мобілізовані навіть не хочуть виконувати спільне завдання через їхні морально-вольові якості. Тому що вони з ранку до вечора сині ходять, у них проблема одна — як за пляшкою збігати", — сказав він.

Гурулєв наголосив, що проблема з ходом мобілізації існує.

Як повідомлялося раніше, днями в Білгородській області росії на полігоні сталася масштабна перестрілка за участю мобілізованих осіб, в результаті якої за офіційними даними загинули 11 людей, а ще 15 отримали поранення.

За деякими даними, стрілянину влаштували два вихідці з Таджикистану через конфлікт на релігійному ґрунті.