Таємничі терористи чи образа Аллаха? Що насправді сталося на полігоні під Бєлгородом

Десятки росіян загинули внаслідок стрілянини на полігоні, так і не доїхавши на війну в Україну

На полігоні у селі Солоті поблизу Білгорода між військовими на днях сталася стрілянина, внаслідок якої вбили щонайменше 11 людей, а ще 15 дістали поранення. Всі ці військові готувалися до відправки на війну в Україну. Міноборони росії вже висловило всою офіційну версію, згідно з якою це був теракт.

Водночас сім'я загиблого таджика Ехсона Амінзоди заперечує, що він був терористом. Популярності набуває інша версія: конфлікт між військовими міг виникнути на релігійному ґрунті. А підполковник Андрій Лапін нібито дуже розізлив мобілізованих мусульман, назвавши Аллаха боягузом.

Розповідаємо, що відомо про історію зі стріляниною.

Офіційна версія

Міноборони рф стверджує, що вогонь по нібито "добровольцях", які готувалися до відправки на фронт, відкрили двоє громадян країни СНД. Обох стрільців, як стверджує міноборони, теж убито.

Російське міністерство оборони стверджує, що інцидент трапився під час заняття з вогневої підготовки: терористи нібито обстріляли зі стрілецької зброї особовий склад підрозділу. Водночас не пояснюють, чому на полігоні опинилися іноземні громадяни зі зброєю в руках. Відомство стверджує, що загиблі були такими, що "виявили бажання брати участь у спецоперації".

Фото з полігону у Білгородській області

МЗС Таджикистану повідомило, що посольство в москві перевіряє повідомлення про можливу причетність таджицьких громадян до теракту на полігоні в Білгороді.

Версія про релігійний конфлікт

Журналістам вдалося з'ясувати, що стрілянину влаштували громадяни Таджикистану: Рахмонов Мехроб та Амінзод Тоджіддін.

Проект ASTRA поговорив з військовослужбовцем, який стверджує, що отримав поранення під час стрілянини. За його словами, почалося все з того, що деякі солдати — дагестанець, азербайджанець і адигеєць сказали, що це не їхня війна і спробували написати рапорти про звільнення. Тоді підполковник Андрій Лапін усіх зібрав на плацу і почав називати війну в Україні "священною".

"Таджики Лапіну у відповідь сказали, що священна війна — це коли війна мусульман з невірними. Лапін сказав, що "Аллах, значить, боягуз, якщо він не дозволяє воювати за ту країну, якій ти присягнув". Я особисто думаю, що це найбільше й зачепило, фраза, що "Аллах — слабак". Фраза дуже багатьох шокувала — з тих, хто там стояв на плацу. Тому що в нас і з офіцерського складу є мусульмани і башкири, і татари. Після шикування на плацу росіяни та мусульмани продовжили конфлікт, після цього всі розійшлися і начебто втихомирилися. А вже через півтори години, десь в обід, нас відправили всіх разом на стрільбища, і три таджики розстріляли Лапіна, він загинув на місці. І відкрили безладну стрілянину", — каже свідок.

На полігоні були і контрактники, і мобілізовані. Також видання опублікувало список загиблих, серед них начебто є й українські громадяни з окупованих територій, де зараз проходить незаконна примусова мобілізація:

Відрізняються і цифри загиблих. ЗМІ повідомляють про 29 чи навіть 32 осіб. Третій стрілець нібито втік. Також повідомляється, що російські командири хотіли заборонили мусульманам здійснювати намаз.

Водночас російський телеканал "Дождь" зв'язався з військовим Денисом Синіциним, ім'я якого потрапило до списку загиблих. Він розповів, що не був на полігоні, як і його друг, якого теж записали у загиблі, Олексій Сапкалов.

Один із солдатів зник за декілька днів до стрілянини

Родичі 24-річного Ехсона Амінзоди (Ехсона Тоджіддіна) з Таджикистану заявили, що той не був терористом, передає таджицька служба "Радіо Свобода". Хлопець зник 10 жовтня біля станції метро "Любліно" у Москві, а про його загибель у тренувальному таборі у Білгороді родичі дізналися від російської влади 16 жовтня. Старший брат повідомив, що Ехсон поїхав до росії в березні і працював у ресторані.Хлопець не мав громадянства рф.

"Як він опинився в Білгороді, ми не знаємо. Брат не був терористом, і у нього не було таких думок. Він звичайний іммігрант, який хотів працювати і будувати своє життя", – сказав брат загиблого.

Друг Ехсона сказав, що той не збирався йти на війну і хотів заробити грошей, щоб якнайшвидше повернутися додому та одружитися з коханою дівчиною.

Ехсон Амінзоди працював офіціантом і зник 10 жовтня

Також у Telegram-каналах з'явилася версія, згідно з якою один із таджиків, ймовірно, за тиждень до цього перебував у СІЗО. Його начебто звинуватили у зберіганні наркотиків, які йому підкинули. Нібито далі йому запропонували вибір – в'язниця чи "спецоперація".