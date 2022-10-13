Мобілізовані вже масово повертаються до росії "двохсотими": що відомо

Родинам загиблих планують виплатити по одному мільйону рублів

Лише нещодавно російський диктатор володимир путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, проте прокремлівські призовники вже повертаються додому у цинкових гробах. Так, лише у Челябінській області рф військовий комісаріат підтвердив загибель п'яти мобілізованих мешканців регіону.

Як пишуть російські ЗМІ, у пресслужбі губернатора та уряду області пообіцяли надати матеріальну допомогу родинам загиблих "мобіків", відзначивши, що його працівники сумують спільно з рідними та висловлюють щирі співчуття.

"Надамо всю необхідну допомогу рідним та близьким наших загиблих воїнів. У прискореному порядку на додаток до федеральних виплат буде виплачено по одному мільйону рублів", — зазначається в тексті повідомлення.

За словами заступниці голови Коркінського району Марії Сейїдової, мобілізовані були відправлені на фронт від військового комісаріату Коркінського, Єманжелинського та Еткульського районів. Вона також долала, що родинам допоможуть в організації церемонії прощання з "героями".

Варто відзначити, що інформації щодо дати, коли відбудеться похорон, а також місця, де саме загинули російські "мобіки", наразі немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до анексованого росією Криму зігнали тисячі мобілізованих росіян, аби в подальшому створити із них дивізію.