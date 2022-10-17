Таинственные террористы или оскорбление Аллаха? Что на самом деле произошло на полигоне под Белгородом

Десятки россиян погибли в результате стрельбы на полигоне, так и не доехав на войну в Украину

На полигоне в селе Солоти близ Белгорода между военными на днях произошла стрельба, в результате которой убили по меньшей мере 11 человек, а еще 15 получили ранения. Все эти военные готовились к отправке на войну в Украину. Минобороны россии уже высказало всю официальную версию, согласно которой это был теракт.

В то же время семья погибшего таджика Эхсона Аминзоды отрицает, что он был террористом. Популярность приобретает другая версия: конфликт между военными мог возникнуть на религиозной почве. А подполковник Андрей Лапин якобы очень разозлил мобилизованных мусульман, назвав Аллаха слабаком.

Рассказываем, что известно об истории со стрельбой.

Официальная версия

Минобороны рф утверждает, что огонь по якобы "добровольцам", которые готовились к отправке на фронт, открыли двое граждан страны СНГ. Оба стрелка, как утверждает минобороны, тоже убиты.

российское министерство обороны утверждает, что инцидент произошел на занятии по огневой подготовке: террористы якобы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. В то же время, не объясняют, почему на полигоне оказались иностранные граждане с оружием в руках. Ведомство утверждает, что погибшие были "изъявившими желание участвовать в спецоперации".

Фото с полигона в Белгородской области

МИД Таджикистана сообщил, что посольство в москве проверяет сообщения о возможной причастности таджикских граждан к теракту на полигоне в Белгороде.

Версия о религиозном конфликте

Журналистам удалось выяснить, что стрельбу устроили граждане Таджикистана: Рахмонов Мехроб и Аминзод Тоджиддин.

Проект ASTRA поговорил с военным, утверждающим, что получил ранение во время стрельбы. По его словам, началось все с того, что некоторые солдаты — дагестанец, азербайджанец и адыгеец сказали, что это не их война и попытались написать рапорты об увольнении. Тогда подполковник Андрей Лапин всех собрал на плацу и стал называть войну в Украине "священной".

"Таджики Лапину в ответ сказали, что священная война — это когда война мусульман с неверными. Лапин сказал, что "Аллах, значит, слабак, если он не позволяет воевать за ту страну, которой ты присягнул". Я лично думаю, что это больше всего и зацепило, фраза, что "Аллах — слабак". Фраза очень многих шокировала — из тех, кто там стоял на плацу. Потому что у нас и из офицерского состава есть мусульмане и башкиры, и татары. После построения на плацу россияне и мусульмане продолжили конфликт, после этого все разошлись и вроде бы утихомирились. А уже через полтора часа, где-то в обед, нас отправили всех вместе на стрельбища, и три таджика расстреляли Лапина, он погиб на месте. И открыли беспорядочную стрельбу", — говорит свидетель.

На полигоне были и контрактники, и мобилизованные. Также издание опубликовало список погибших, среди них вроде бы и украинские граждане с оккупированных территорий, где сейчас проходит незаконная принудительная мобилизация:

Различаются и цифры погибших. СМИ сообщают о 29 или даже 32 человеках. Третий стрелок якобы скрылся. Также сообщается, что российские командиры хотели запретить мусульманам совершать намаз.

В то же время российский телеканал "Дождь" связался с военным Денисом Синицыным, чье имя попало в список погибших. Он рассказал, что не был на полигоне — как и его друг, которого тоже записали в погибшие, Алексей Сапкалов.

Один из солдат исчез за несколько дней до стрельбы

Родственники 24-летнего Эхсона Аминзоды (Эхсона Тоджиддина) из Таджикистана заявили, что тот не был террористом, передает таджикская служба "Радио Свобода". Парень пропал 10 октября у станции метро "Люблино" в Москве, а о его гибели в тренировочном лагере в Белгороде родственники узнали от российских властей 16 октября. Старший брат сообщил, что Эхсон поехал в россию в марте и работал в ресторане. Парень не имел гражданства россии.

"Как он оказался в Белгороде, мы не знаем. Брат не был террористом, и у него не было таких мыслей. Он обычный иммигрант, который хотел работать и строить свою жизнь", – сказал брат погибшего.

Друг Эхсона сказал, что тот не собирался идти на войну и хотел заработать денег, чтобы поскорее вернуться домой и жениться на любимой девушке.

Эхсон Аминзоды работал официантом и скрылся 10 октября

Также в Telegram-каналах появилась версия, согласно которой один из таджиков, вероятно, за неделю до этого находился в СИЗО. Его вроде бы обвинили в хранении наркотиков, которые ему подбросили. Будто бы дальше ему предложили выбор – тюрьма или "спецоперация".