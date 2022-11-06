Война — день 256: тяжелые бои на Донбассе, россияне заминировали Херсон

Оперативно о главном 6 ноября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится 256 дней. В стране продолжаются массовые отключения электроэнергии. На Донбассе продолжаются ожесточенные бои, в особенности в районе Бахмута. На фоне слухов о возможном наступлении ВСУ на Херсонщине коллаборанты и оккупанты покинули здание Херсонской ОГА, при этом мародеры вывезли из него всю оргтехнику и более-менее ценные вещи. Также поступают сообщения о массовом минировании россиянами критической инфраструктуры в оккупированном Херсоне. Тем временем порадовали союзники: в США заявили, что российские войска не смогли уничтожить ни одну переданную ВСУ РСЗО HIMARS, а Германия может поставить в украинские войска свои танки.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 6 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Власти Киева не исключают отключения тепла, водоснабжения и электричества в столице, поэтому готовятся к разным сценариям, заявил мэр Виталий Кличко.

С информацией за 3 ноября можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 253: рф требует гарантий безопасности от Украины, на Донбассе идут тяжелейшие бои".

О том, что происходило 4 ноября, читайте в сводке: "Война — день 254: оккупанты совершают десятки атак на Донбассе, а в Киев приехал советник Байдена".

Данные за 5 ноября доступны в материале: "Война — день 255: оккупанты гонят войска на Бахмут и готовятся к боям на Херсонщине".