В США опровергли главный фейк россиян о HIMARS в Украине

ВСУ не потеряли ни одной установки HIMARS

За все время вторжения россии в Украину, ни одна переданная Соединенными штатами реактивная система залпового огня HIMARS не была уничтожена.

Как сообщает Politico со ссылкой на неназванного представителя американского оборонного ведомства, всего США передали 20 подобных установок и им удалось изменить правила игры на фронте и позволить ВСУ успешно поражать российскую оборону.

Он отметил, что хоть все установки HIMARS в Украине остаются боеспособными, однако для успешных боев на Херсонском направлении ВСУ необходимо получить много артиллерии.

Чиновник сравнил темпы расхода артиллерийских снарядов на фронте и отметил, что если Украина за день выпускает от 4 до 7 тысяч снарядов, то у россии эта цифра доходит до 20 тысяч.

При этом, по его словам, большое значение на ход боевых действий окажет погода и если ситуация на Харьковском и Бахмутском направлениях стабилизируется зимой, то развязку боев за Херсон стоит ждать в течение 2-3 недель. Однако он ожидает, что весной бои станут намного более жесткими.

Как известно тема РСЗО HIMARS очень болезненна для россии из-за неспособности оккупационной армии противостоять им. Поэтому российские чиновники неоднократно делали заявления об уничтожении этих систем. Например, в августе российский министр обороны сергей шойгу заявлял об уничтожении сразу шести установок. Последнее из заявлений россиян об уничтожении HIMARS прозвучало 29 октября, тогда утверждалось, что две установки были выведены из строя в Луганской области.

Как сообщалось ранее, в сентябре Пентагон заявил, что передаст Украине еще 18 дополнительных РСЗО HIMARS. Впрочем, позже стало известно, что речь идет о долгосрочных поставках.