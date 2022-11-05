У США спростували головний фейк росіян про HIMARS в Україні

ЗСУ не втратили жодної установки HIMARS

За весь час вторгнення росії в Україну, жодну передану Сполученими штатами реактивну систему залпового вогню HIMARS не було знищено.

Як повідомляє Politico з посиланням на неназваного представника американського оборонного відомства, всього США передали 20 подібних установок і їм вдалося змінити правила гри на фронті та дозволити ЗСУ успішно вражати російську оборону.

Він зазначив, що хоч усі установки HIMARS в Україні залишаються боєздатними, проте для успішних боїв на Херсонському напрямку ЗСУ необхідно отримати багато артилерії.

Чиновник порівняв темпи витрати артилерійських снарядів на фронті та зазначив, що якщо Україна за день випускає від 4 до 7 тисяч снарядів, то в росії ця цифра сягає 20 тисяч.

При цьому, за його словами, велике значення на перебіг бойових дій надасть погода і якщо ситуація на Харківському та Бахмутському напрямках стабілізується взимку, то на розв’язку боїв за Херсон варто чекати протягом 2-3 тижнів. Однак він очікує, що навесні бої стануть набагато жорсткішими.

Як відомо, тема РСЗВ HIMARS дуже болюча для росії через нездатність окупаційної армії протистояти їм. Тому російські чиновники неодноразово робили заяви щодо знищення цих систем. Наприклад, у серпні російський міністр оборони Сергій Шойгу заявляв про знищення відразу шести установок. Остання із заяв росіян про знищення HIMARS прозвучала 29 жовтня, тоді стверджувалося, що дві установки були виведені з ладу в Луганській області.

Як повідомлялося раніше, у вересні Пентагон заявив, що передасть Україні ще 18 додаткових РСЗВ HIMARS. Втім, пізніше стало відомо, що йдеться про довгострокові постачання.