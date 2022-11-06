Украинский беспилотник привел к российской "Тунгуске": чем она опасна (видео)

Особенность техники – отсутствие "мертвых зон" при поражении

На балансе Вооруженных сил Украины не только оружие, закупленное или поставленное из западных стран, но и достояния Советского Союза, такие же как в россии. Среди них 2С6 "Тунгуска" — зенитно-ракетный пушечный комплекс, предназначенный для противовоздушной обороны мотострелковых и танковых частей. Он взят на вооружение еще в 80-е годы, но активно применяется на поле боя.

Так, одну российскую "Тунгуску" точно подсветил украинский беспилотник "Лелека". Артиллеристы точным огнем уничтожили систему. Кроме "Тунгуски" под удар попали и другие вражеские системы ПВО.

Чем особенная 2С6 "Тунгуска"

Такая система ПВО полезна на поле боя — она может сбивать цели на низкой высоте, включая зависающие вертолеты. У боевой машины две двуствольные 30-мм автоматические пушки, у нее восемь пусковых установок с управляемыми зенитными ракетами.

В ЗРГК 2С6М "Тунгуска" компьютеризирована система управления огнем с лазерным дальномером и может определить своих-чужих на поле боя. Дальность обнаружения целей – 18 км. Скорость реакции комплекса – 6-8 секунд.

Чтобы стрелять ЗРГК, не нужно снижать скорость благодаря гидромеханической трансмиссии и гидропневматической подвеске. Едва ли не единственная слабость при работе — невозможность применить зенитные управляемые ракеты во время задымления или тумана. "Тунгуска" имеет несколько модификаций.

Украинские военные, которые используют "Тунгуску", отмечают, что к ее особенностям нужно отнести сплошную зону поражения, без мертвых зон. Видео с зимних учений 2021 года.

Как ранее писал "Телеграф", в Украине могут поставить хорошую разработку из Швеции — переносной зенитно-ракетный комплекс RBS-70. Его особенность — система наведения по лазерному каналу. Что касается техники, которая в Украине используется с советских времен, стоит отметить УР-77 (установки разминирования) "Метеорит" — он позволяет прокладывать путь в минных полях для техники.